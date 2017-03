GRAD KOJEG TITO NIKADA NIJE VOLIO: Jedno je mjesto u Jugoslaviji uvijek izbjegavao

Tijekom svoje tridesetpetogodišnje vladavine Josip Broz Tito na čitavom području Jugoslavije izbjegavao je samo jedan grad. U njemu je bio čak sedam puta, no uvijek u prolazu.

Josip Broz Tito u Čačku je bio čak sedam puta, no nikada tamo nije dolazio planirano. Uvijek je to bilo usput, na putu prema Užicama. Povijesničari smatraju da je to zbog činjenice da je Broz do kraja života ovaj grad doživljavao kao blizak ‘Ravnogorskom pokretu’, piše radiosarajevo.

U njegovim očima Čačani su uvijek bili, tvrde povjesničari, četnici. Valjda zbog svoje blizine Ravnoj Gori i pjesme ‘Na planini, na Jelici’.

‘Komunističko leglo’

Prema izvještajima policije kraljevine Jugoslavije iz 1940. godine Čačak je ocijenjen kao ozloglašeno ‘komunističko leglo’.



Tito je ipak imao drugačiju percepciju ovog mesta dok stariji Čačani još uvijek pričaju da su svaki put prije dolaska predsjednika SFRJ ljudi ‘tretirani’ kao protivnici režima uvijek preventivno stavljeni u pritvor i po sedam dana ranije.

Etiketu ‘buntovničkog grada’ i mjesta za izbjegavanje zapečatila je situacija kada je za vrijeme druge posjete Tita Čačku, baš tijekom njegovog govora, vjerovali ili ne, nestalo struje!