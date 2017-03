VUČIĆ IDE U MOSKVU PO NOVE MIG-ove 29: ‘Avione plaćamo našim novcem… Prošli smo povoljno, ali ne kao Hrvati s Kiowama’

Tijekom posjeta Moskvi za nekoliko dana premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarat će s domaćinima o kupovini šest borbenih zrakoplova MiG-29 kojim bi, rekao je, “nebo i građane Srbije učinili sigurnijima”.

“Zrakoplove plaćamo našim novcem i na to sam ponosan. Srbija neće nikoga napadati ni tuđe uzimati, ali želi biti spremna zaštititi svoju slobodu i suverenitet kako bi bili svoji na svome”, kazao je Vučić u izjavi koju prenosi Al Jazeera Balkans.

Razgovor s ministrom obrane

Vučić će o kupovini novih MiG-ova, ali i remontu i modernizaciji onih koje već ima, razgovarati u Moskvi s ruskim ministrom obrane Sergejom Šojguom. Modernizacija bi podrazumijevala opremanje postojećih srpskih MiG-ova najsuvremenijim raketama zrak-zrak i zrak-zemlja.

“Pregovaramo o kupovini šest zrakoplova, a to znači da bismo onda imali u svom posjedu 10 MiG-ova 29. To bi značilo i značajno veću sigurnost za građane u odnosu na situaciju koju smo imali do jučer”, kazao je Vučić koji očekuje da će se kupovina i isporuka realizirati već u iduća tri mjeseca.



Usto je zahvalan Rusiji jer će cijena MiG-ova biti “drastično ispod tržišne”.

“Ako imate u vidu da je Hrvatska platila 30 milijuna dolara za helikoptere koji objektivno vrijede 220 milijuna, mi smo dobili dobru cijenu, ali ne u toj mjeri”, kazao je Vučić.

Govoreći o miru, Vučić parafrazirao Tita

Vučić je naglasio kako Srbija nema nikakve planove agresivnih doktrina.

“Da bismo mogli policijski zaštititi nebo u uvjetima sve veće napetosti, morali smo godinama razmišljati kako da unaprijedimo borbenu gotovost”, rekao je srpski premijer te parafrazirao Josipa Broza Tita rekavši kako “Srbija živi i radi kao da će stotinu godina biti mir, a biti spremna da se već sutra zaštiti”.

Ponovio je da je Srbija na europskom putu, ali želi dobre odnose s Moskvom i Kinom.

“Neki drugi pričaju, kada odu u Berlin, da je Vučić bliski Putinov saveznik. A kada odu u Moskvu, da je Vučić čovjek CIA-e. Kakvi lažovi”, zaključio je.

