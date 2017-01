GOTOVO JE: Američki Kongres potvrdio glasove elektora koji su Donaldu Trumpu dali pobjedu

Američki je Kongres potvrdio glasove elektorskog koledža koji su Donaldu Trumpu dali pobjedu na predsjedničkim izborima 2016. nakon polusatnog zasjedanja na kojem su demokrati pokušavali to osporiti.

Republikanski poslovni čovjek, čija je predsjednička kampanja njegov prvi pokušaj da dođe do neke državne dužnosti, sakupio je 304 elektorska glasa, dok je 227 dobila njegova demokratska protivnica Hillary Clinton, prema popisu glasova koje je pročitao potpredsjednik Joe Biden.

Pojedinci prigovorili elektorskom popisu

Neki demokratski članovi Zastupničkog doma prigovorili su elektorskom popisu u saveznim državama među kojima i u Alabami, Floridi, Michiganu, Teksasu, Mississippiju i Karolinama u simboličkom potezu koji je pokazao njihovo nezadovoljstvo izborima.

Neki su se članovi žalili na duge redove na biralištima, a drugi su navodili zabrinutost zbog ruskih pokušaja da utječu na rezultat u Trumpovu korist.



Biden je opovrgnuo primjedbe jednu po jednu povremeno šaljivo i očito odlučan dovršiti prebrojavanje. “Gotovo je”, rekao je u jednom trenutku na opći smijeh republikanaca.

Niti jedan od zastupnika nije imao potporu jednog senatora što bi im omogućilo da privremeno prekinu zajedničku sjednicu oba doma Kongresa i omogućilo Zastupničkom domu i Senatu da se sastanu odvojeno i razmotre prigovore.

‘Politički lov na vještice’

Mada je Trump, koji preuzima dužnost predsjednika 20. siječnja, dobio većinu glasova elektorskog koledža koji određuje pobjednika, Clinton je dobila više glasova birača za skoro 3 milijuna. Jedno od pitanja na ovim izborima je i zabrinutost navodnim ruskim hakiranjem demokratskih skupina.

Trump, koji opetovano dovodi u pitanje moguće rusko uplitanje u izbore, treba dobiti izvješće američke obavještajne zajednice o tom slučaju kasnije u petak. On je u petak rekao listu The New York Times da je usredotočenost na to pitanje “politički lov na vještice”.

Obavještajne agencije nisu zaključile da je rusko hakiranje bilo što izmijenilo u glasovanju.