PONOVO DIŽU TUŽBU ZA GENOCID? BiH analizira presudu Karadžiću

Osuđujuću presudu bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću koji je pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) proglašen krivim za ratne zločine trenutačno analiziraju pravni stručnjaci u Bosni i Hercegovini kako bi utvrdili nudi li ona nove elemente temeljm kojih bi bilo moguće pokrenuti reviziju postupka po tužbi protiv Srbije za agresiju i genocid, potvrdio je u ponedjeljak u Sarajevu predsjedatelj Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Pojasnio je kako presudu Karadžiću izrečenu 24. ožujka sada analiziraju pravnici koji zastupaju BiH pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) kojemu je BiH i tužila bivšu SR Jugoslaviju odnosno današnju Srbiju kao pravnu sljednicu te države.

Čović: I ova presuda će se ispolitizirati

“Udubit će se u samu presudu (Karadžiću) i njenu sadržinu i vidjet ćemo ima li novih elemenata. Ako ih bude, nećemo bježati od toga. Nećemo pod tepih gurati patnju kroz koju su ovi narodi i ova zemlja prošli i pokrenut ćemo reviziju no potreban nam je novi dokaz”, kazao je Izetbegović novinarima.

Dodao je kako bi ipak bilo najbolje da Srbi i Bošnjaci pozorno pročitaju cijelu presudu te na temelju sudski potvrđenih činjenica pokušaju popraviti uzajamne odnose.

Hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je kako ne vjeruje da presuda Karadžiću donosi pretpostavke za reviziju presude ICJ-a po tužbi BiH protiv Srbije.

Ocijenio je kako je loše to što se svaka presuda politizira a posebice se to odnosi na one koje donosi Haaški tribunal.

Revizija tužbe BiH moguća do veljače 2017. godine

ICJ je u vejači 2007. godine kao neutemeljenu odbacio tužbu BiH protiv SRJ odnosno Srbije za agresiju i genocid. Tom je presudom ujedno ostavljena mogućnost BiH da u roku od deset godina pokrene postupak njezine revizije ukoliko u tom razdoblju prikupi i podnese nove dokaze kojima bi poduprla svoju tužbu.

Rok za pokretanje postupka revizije istječe u veljači 2017. godine.

