FRANCUSKA VLADA PROTIV SNIŽENJA NUTELLE: ‘Takvo sniženje ne smije se ponoviti, ne možemo imati ovakve prizore’

Francuski ministar gospodarstva Bruno Le Maire kritizirao je u srijedu akciju supermarketa Intermarchea koji je velikim sniženjem cijene Nutelle izazvao tučnjave među kupcima i pozvao tvrtku da to više ne radi.

‘Ne smiju to više ponoviti’

“Primio sam jučer direktora Intermarchea. Rekao sam mu da se to ne smije ponoviti, ne možemo imati takve prizore svako četvrto jutro u Francuskoj”, izjavio je Le Maire na radiju RTL-a. Kazao je i kako ne te treba relativizirati nemile scene do kojih je došlo u supermarketima. “Postoji sporazum koji su potpisali Intermarche i ostali distributeri kako više ne bi došlo to takvih akcija. Moraju održati riječ”, zaključio je ministar. Intermarche je u svojim prodavaonicama za 70 posto snizio cijenu staklenke Nutelle od 950 grama s 4,50 na 1,71 euro.

U nekoliko trgovina tučnjava za Nutellu

Zbog te je ponude došlo do gužvi pa čak i tučnjave u nekoliko trgovina. Video-snimke na kojima kupci nasrću na staklenke obišle su društvene mreže primoravajući Intermarche da se ispriča mušterijama. U nekim medijima pojavili su se komentari da su se ponašali “kao životinje”. Proizvođač Nutelle, talijanski Ferrero, odmah se ogradio od poteza Intermarchea.