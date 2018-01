FOTOGRAFIJE ZBOG KOJIH SU RUSI MORALI PRIZNATI NAPAD: Islamski militanti uništili su im zrakoplove

Ruski vojni novinar objavio je fotografije ruskih borbenih zrakoplova oštećenih tijekom pobunjeničkog granatiranja u Siriji.

Reporter Roman Saponkov objavio na društvenim mrežama VKontakte i Facebook fotografije oštećenih ruskih letjelica nakon što su ruske vlasti morale priznati da se napad dogodio, piše BBC.

Minobacačima na zračne snage

Rusko ministarstvo obrane priznalo je da je 31. 12.došlo do minobacačkog napada pobunjenika na zračnu bazu Hmeimim, ali je poreklo da je i jedan zrakoplov onesposobljen. Priznali su i smrt dvojice vojnika. No novine Komersant tvrde da je sedam mlažnjaka uništeno. Komersant je kao izvore naveo dva neimenovana “vojno-diplomastska” izvora. Navodno se radi o najjačem napadu do sad na zračnu bazu u blizini Latakiji, u sjeverozapadnoj Siriji. Napadači su opisani kao “islamski teroristi”.

Komersant tvrdi kako je u napadu “izgubljeno najmanje sedam letjelica, četiri bombardera Su-24, dva Su-35S višenamjenska lovca i An-72 transportni zrakoplov.”



Pojačana sigurnost oko baze

GRANATIRANJE U SIRIJSKOJ ZRAČNOJ BAZI: Pobunjenici uništili najmanje 7 ruskih zrakoplova

Saponkov je na društvenim mrežama objavio popis gubitaka – šest Su-24, jedan Su-35S, jedan An-72, jedan An-30 špijunski zrakoplov, te jedan Mi-8 helikopter. Dodao je kako su samo jedan Su-24 i Su-35S kasnije ponovo vraćeni u u službu. Rekao je kako su fotografije došle iz pouzdanog izvora.

Ruska je vojska rekla kako je sada pojačala sigurnost baze Hmeimimu. Baza je već opremljena protuzračnim raketama velikog dometa ali su se pobunjenici vjerojatno približili dovoljno blizu da gađaju zrakoplove minobacačima.