ERJAVEC TVRDI DA SLOVENIJA NEĆE SABOTIRATI HRVATSKI TURIZAM: ‘To je spin medija’

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio je da u njegovu razgovoru za Slovensku televiziju, koju su hrvatski mediji navodno pogrešno prenijeli, nije bilo nikakve prijetnje Hrvatskoj o sabotaži turističke sezone u slučaju zapleta s implementacijom arbitražne presude te naglasio da se radi o neutemeljenom medijskom “spinu”.

“Hrvatima očito trebaju jake poruke, a ako ih nema onda ih stvore sami preko medijskih ‘spinova”‘, kazao je Erjavec novinarima u Ljubljani, prenose slovenski mediji.

Erjavec je kazao da u odnosima Hrvatske i Slovenije uvijek postoje neka previranja, a naglasio je kako je “uvjeren da je poštivanje arbitraže preduvjet za dugoročni, trajni suživot naših dviju država”.

Tvrdi stav oko arbitraže

Ponovio je da njegova država arbitražni sporazum smatra važećim međunarodnim procesom koji treba nastaviti i primijeniti arbitražnu presudu, kad do nje dođe.



Erjavec je na traženje novinara komentirao i izjavu hrvatskog kolege Davora Ive Stiera koji je u četvrtak, reagirajući na Erjavčev nastup u jednoj emisiji Slovenske televizije početkom tjedna, kazao da granični prijepor treba riješiti bilateralnim sredstvima i da Erjavec ništa pozitivno neće postići maltretiranjem stranih turista na slovensko-hrvatskoj granici, pri čemu je ponovio i poznata hrvatska stajališta o arbitraži kao nepovratno kompromitiranom procesu koji valja nadomjestiti dijalogom i bilateralnim rješenjem.

“Mislim da je ministar Stier to svoje stajalište formirao na temelju izvještavanja hrvatskih medija, a ne mog nastupa na televiziji. Da je tu moju izjavu čuo, vidio bi da u njoj nema ni traga bilo kakvoj prijetnji blokadom ili sabotažom hrvatskog turizma”, kazao je Erjavec, dodavši da se radilo o nepotrebnom medijskom “spinu”.

U razgovoru za emisiju Studio City Slovenske televizije u utorak Erjavec je govorio o djelatnosti svog ministarstva u vezi buduće implementacije arbitražne presude, za koju se u Sloveniji neslužbeno navodi da bi mogla uslijediti još ove godine. Pritom je slovenski šef diplomacije ponovio već poznata stajališta Ljubljane koja se razlikuju od stajališta Hrvatske da je arbitraža stvar prošlosti.

‘Hrvatska će morati prihvatiti presudu’

Na samom kraju emisije, na tvrdnje Erjavca kako će Hrvatska morati prihvatiti i primijeniti arbitražnu presudu i da u tom smislu očekuje i potporu Europske komisije, voditelj je postavio pitanje u kojemu je rekao da bi implementacija arbitražne presude mogla možda pasti u vrijeme turističke sezone i “masovnog egzodusa” turista na hrvatski Jadran.

“Ako se to bude događalo u to vrijeme, sigurno je da će veću štetu pretrpjeti Hrvatska”, kazao je Erjavec, a na dodatno pitanje voditelja hoće li zbog toga štetu imati slovenski umirovljenici koji idu na more (jer Erjavec vodi stranku Demokratskih umirovljenika DESUS), dodao:

“Ne, ne mislim na umirovljenike, mislim na one koji preko Njemačke, Austrije i Slovenije odlaze u Hrvatsku. Ako to pitanje još uvijek bude otvoreno, ako odluka arbitraže još ne bude implementirana, onda će biti problema. No, već sam vam ranije kazao da tu stvar neće biti lako riješiti”, kazao je Erjavec.