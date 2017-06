ERJAVEC SLAVODOBITNO UPOZORIO VLADU: ‘Hrvatska će se naći u teškom položaju, dosad smo se mogli igrati, ali…’

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec komentirao je presudu Arbitražnog suda u Den Haagu. Odlučeno je da Hrvatska ostaje bez većine Piranskog zaljeva te da Slovenija dobiva izlaz na otvoreno more.

ODLUKA ARBITRAŽNOG SUDA U DEN HAAGU: Slovenija dobila tri četvrtine Piranskog zaljeva i izlaz na otvoreno more! Evo kako izgleda granica

‘Ovo je odluka arbitražnog suda, danas je za Sloveniju povijesni dan. Učinili smo zadnji korak za državnost Slovenije. To što je prihvaćeno pravno je stručno. Nije se radilo o političkim stajalištima, bilo je potrebno uložiti puno pravnog rada kako bismo mogli uvjeriti Aabitražni sud gdje teče granica između Slovenije i Hrvatske. Danas se potvrđuje da je Slovenija pomorska država, da je to bila i da će to biti i ubuduće. Moram reći da je Arbitražni sud ispunio svoj mandat, odredio granicu između Slovenije i Hrvatske, odredilo kontakt s otvorenim morem i režim vezan uz korištenje teritorijalnih voda’, rekao je Ejavec, prenosi N1.

Slovenskom timu čestitao je na dobro obavljenom poslu.



‘Hrvatska je pogriješila’

‘Očekujem da će i hrvatska strana poštovati i poznati da je bila greška što nisu djelovali u nastavku arbitražnog postupka. Uvjeren sam da bi Hrvatska svojim argumentima možda bila i zadovoljna ovom odlukom, koja je uravnotežena. Moram reći da nismo svi u Sloveniji zadovoljni ovom odlukom. Žao mi je što Joško Joras ostaje na hrvatskoj strani. Također mi je žao za pomurje. Sud je stvarno prosuđivao po načelu pravičnosti i načelu međunarodnog prava’, kazao je.

Na pitanje hoće li otići kod Joška Jorasa, Erjavec je kazao kako je najznačajnije da su određeni zaseoci ostali u Sloveniji, a da je vlada pružila ruku.

‘Što se tiče Joška Jorasa, moraju mu pogledati u oči oni koji su tada kao članovi izvršnog vijeća potpisali sporazum. Važno je da većina stanovnika, koji su Slovenci, budu na slovenskom području. Važno je da smo postigli naš vitalni cilj’, rekao je Erjavec.

Čudi se Hrvatskoj

‘Slovenija bi se trebala uzdržati jednostranih djelovanja i postupati u skladu s arbitražnom odlukom i međunarodnim pravom. Jednostrana postupanja više su karakteristika hrvatskog djelovanja.

Čudim se što hrvatska strana poriče pravovaljanost tog postupka. Bojim se da će se Hrvatska naći u vrlo teškom položaju, ako ne bude pratila naputke iz Bruxellesa i pojedinih prijestolnica. Dosad smo se mogli igrati da to nećemo priznati, ali danas je to dio međunarodnog poretka’, zaključio je Erjavec.