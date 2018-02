ERJAVEC SE ČUDI JUNCKERU: ‘Ovo nije bilateralno pitanje nego problem Europske unije’

Ako Komisija ne može primorati Hrvatsku da poštuje i implementira arbitražnu presudu, onda će to učiniti sud EU-a, kazao je Erjavec, dodavši da rješavanje spora Slovenije i Hrvatske arbitražom može biti model za rješavanje graničnih prijepora na Balkanu, tijekom pristupnih pregovora s tim državama.

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izrazio je čuđenje stajalištem predsjednika Europske komisije Jeana-Claudea Junckera, koji je u Europskom parlamentu granični prijepor Slovenije s Hrvatskom proglasio bilateralnim pitanjem, te izjavio da će Slovenija, ako Hrvatska ne promjeni stajalište kojim odbija arbitražnu presudu, posegnuti za pravnim sredstvima.

‘To je zapravo problem Europske unije i vladavine prava’

“Čudi me što je Juncker kazao da je to bilateralno pitanje jer je to zapravo problem Europske unije i vladavine prava”, kazao je Erjavec u utorak kasno navečer u razgovoru za Slovensku televiziju, komentirajući nastup Junckera u Europskom parlamentu, kad je kazao da je granični spor dviju članica EU-a njihovo bilateralno pitanje koje one trebaju riješiti i da EU više neće uvoziti neriješene sporove država iz regije koje su kandidatkinje za članstvo ili o tome već pregovaraju s Unijom. Hrvatska ne poštuje arbitražnu presudu i ne želi ju implementirati, čime krši pravila EU-a, kazao je Erjavec, najavljujući da će Ljubljana ako ne dođe do promjene tog stajališta uskoro tužiti Hrvatsku sudu EU-a u Luksemburgu.

‘Ako Komisija neće, to će učiniti sud EU-a’

Ako Komisija ne može primorati Hrvatsku da poštuje i implementira arbitražnu presudu, onda će to učiniti sud EU-a, kazao je Erjavec, dodavši da rješavanje spora Slovenije i Hrvatske arbitražom može biti model za rješavanje graničnih prijepora na Balkanu, tijekom pristupnih pregovora s tim državama. Slovenski šef diplomacije i predsjednik Demokratske stranke umirovljenika (DESUS), koji je od 2004. godine na različitim ministarskim položajima u više vlada, po ocjeni slovenskih analitičara svoj “odlučni stav” prema Hrvatskoj tempira prema približavanju parlamentarnih izbora koji će se održati u lipnju, a čini se da je naglašenija retorika koju u tom pogledu ima u odnosu na premijera Cerara i dio Erjavčeve predizborne strategije u kojoj se oslanja i na obećanja umirovljenicima da će im osigurati “demografski fond” za isplatu penzija u budućnosti i ove godine dva puta povećati mirovinsku osnovicu.



Erjavec je za Slovensku televiziju kazao da Hrvatska ima neriješena granična pitanja sa svim susjednim državama, osim s Mađarskom, dok Slovenija ima samo s Hrvatskom.