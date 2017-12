ERJAVEC NAJAVIO HRVATSKOJ: Slovenija će vam pred početak svoje provedbe arbitraže poslati dva ugovora

Po Erjavčevim je riječima Komisija ovih dana u slučaju Poljske pokazala da ima “instrumente” kako utjecati na vlade i države koje ne poštuju vladavinu prava.

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio je u četvrtak da će njegovo ministarstvo poslati hrvatskoj vladi dva prijedloga sporazuma o provedbi arbitražne presude o granici, ali da ne vjeruje da će ih hrvatska vlada prihvatiti jer ne priznaje arbitražnu odluku i ne kani je primijeniti.

Potez ‘pro forme’

“Danas smo na vladi donijeli zaključak da ministarstvo vanjskih poslova u Zagreb pošalje prijedlog sporazuma o osnivanju dvaju povjerenstava za demarkaciju. Ta povjerenstva bila bi potrebna kako bi Hrvatska mogla surađivati u provedbi arbitražne odluke”, kazao je Cerar na konferenciji za novinare.

Dodao je da je to potez “pro forma” jer s obzirom na dosadašnja reakcije Hrvatske koja odbacuje arbitražu i nudi Sloveniji bilateralni dogovor o granici ne očekuje da će prijedloge Hrvatska prihvatiti. “Prijedloge sporazuma ćemo poslati u prvom redu zato da se hrvatska strana ne bi mogla izgovarati kako Slovenija nije poduzela sve potrebno za provedbu arbitražne odluke”, kazao je Erjavec. Ponovio je očekivanja da će na Hrvatsku vršiti pritisak Europska komisija kako bi prihvatila arbitražnu odluku.



Po Erjavčevim je riječima Komisija ovih dana u slučaju Poljske pokazala da ima “instrumente” kako utjecati na vlade i države koje ne poštuju vladavinu prava. Upitan što misli o izjavi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da su za Hrvatsku u slijedećoj godini važni približavanje eurozoni, Schengenu i OECD-u, Erjavec je kazao da je Plenković u utorak na susretu sa slovenskim premijerom i neprihvaćanjem arbitražnog rješenja “visoko podigao ljestvicu” kad je riječ o slovensko suglasnosti za približavanje i uključivanje Hrvatske u te integracije.

Aktivacija propisa u praksi 30. prosinca

“Te suglasnosti neće biti dok sam ja na ovom položju”, kazao je Erjavec. Slovenska vlada u četvrtak je donijela novi set zakona i propisa s područja tzv. provedbene legislative, a ti će propisi biti aktivirani nakon što ih za nekoliko dana vlada i parlament objave u službenom listu. Kako je objavila televizijska postaja A-kanal, objava u slovenskom službenom listu bit će u petak 29. prosinca, kad istječe šestomjesečni rok za provođenje arbitražne presude, a do aktivacije propisa u praksi doći će slijedećeg dana, u subotu 30. prosinca.

To znači da će od toga dana između ostalog slovenski policijski i ribarski inspektori kontrolirati područje Piranskog zaljeva i moći izdavati rješenja o globama hrvatskim brodovima koji uđu u “slovensko more”, navodi televizija. Do sada su se, navodi komercijalna televizija, od toga suzdržavali i “izdavati” samo usmene opomene iako je takvih “incidenata” s hrvatske strane u zadnje pola godine bilo najmanje tisuću. Od subote 30. prosinca će i slovenski državljani iz pograničnog pojasa koji ostaju na “hrvatskoj” strani granice u skladu s već donesenim “provedbenim” zakonima, moći podnositi zahtjeve za preseljenje u Sloveniju i dobivanje odšteta za napuštene kuće, ako su se za to ranije odlučili i vladinim predstavnicima izrazili takve želje, objavila je televizijska postaja POP-TV koja se poziva na “još uvijek neslužbene”, ali “sigurne” informacije.