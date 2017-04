ERDOGAN GRABI PREMA APSOLUTNOJ MOĆI, ALI TVRDI: ‘Ja sam samo čovjek, mogu umrijeti svaki čas’

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan inzistira da ga njegovi novi planovi da drži što više moći u svojim rukama ne čine diktatorom.

U ekskluzivnom intervjuu kojeg je dao CNN-u, Erdogan je kazao kako paket ustavnih reformi koju je podržala tijesna većina Turaka u nedjelju nema veze s njim i njegovim ovlastima.

‘Ja sam samo čovjek, mogu umrijeti u svakom trenutku’, rekao je u intervjuu kojeg je dao u predsjedničkoj palači u Ankari. Bio je to prvi razgovor s medijima nakon referenduma.

Tursku čekaju radikalne promjene

Paket ustavnih reformi koje su podržali građani na referendumu parlamentarni sustav Turske trebao bi pretvoriti u moćni predsjednički sistem. Plan, kojeg je pokrenula Erdoganova stranka AKP, njemu bi tako omogućio gotovo apsolutnu moć i izavao radikalne promjene u sustavu zemlje.



Erdogan odbacuje navode da žudi za apsolutnom moći nauštrb dobrobiti Turske.

‘Ovaj sistem predstavlja promjenu, transformaciju u demokratskoj povijesti Turske’, rekao je Erdogan.

Moć parlamenta bit će slabija

Ustavne reforme koje su prošle na referendumu omogućit će Erdoganu da ukine instituciju premijera te da odluke i promjene donosi dekretom. Novi sistem daje mu moć da imenuje kabinet i neke od visokih sudaca. S druge strane, moć parlamenta postaje manja.

Erdogan je već transformirao velik tradicionalni ured u snažnu bazu moći, pokrenuvši nakon propalog puča brojne obračune s neistomišljenicima i kritičarima. Više od 47.000 ljudi je uhićeno, dok je 200 novinara i dan danas iza rešetaka.

Bez obzira na sve navedeno, Erdogan i dalje inzistira na tvrdnji da nove reforme ne predstavljaju korak prema diktaturi.

Poziva se na volju naroda

‘Tamo gdje postoji diktatura, nema predsjedničkog sustava. Imali smo glasačke kutije… Ljudi su ti koji daju moć demokraciji. To je ono što nazivamo nacionalnom voljom’, kazao je turski predsjednik, čija je pobjeda na referendumu bila itekako tijesna – tek 51.4 posto glasača podržalo je paket ustavnih reformi.

Provukao se za dlaku, a oporba je najavila žalbu. No, Erdogana to nije nimalo pokolebalo. Pozivajući se na sportsku analogiju, on kaže – pobjeda je pobjeda.

‘Nije bitno jeste li pobijedili s 1-0 ili s 5-0. Ultimativni cilj je dobiti utakmicu’, kazao je odlučno.

Nije ga briga za mišljenje međunarodnih promatrača

Erdogana ne interesiraju tvrdnje međunarodnih promatrača koji su kazali kako je igra nije bila poštena jer je kampanja ‘ZA’ dominirala u medijima. Štoviše, istima je poručio da ‘znaju gdje im je mjesto’.

Udario je turski predsjednik i na Europsku uniju, koja se u najmanju ruku nakostriješila na njegov plan da ponovno uvede smrtnu kaznu te otvoreno sumnja da je bilo poštenog referenduma.

Erdogan je države članice optužio da se ne drže dogovora, rekavši kako je EU Tursku natjerala da 54 godina čeka pred vratima Europe.

‘S točke gledišta političkih veza, ovo se ne može tolerirati. Trudili smo se prihvatiti sve zahtjeve Europske unije, no EU nije održala svoja obećanja. Europska unija to mora učiniti. Ukoliko na to pristanu, možemo sjesti i razgovarati te vidjeti koje korake možemo učiniti’, kazao je Erdogan.

Najviše se to odnosi na ‘deal’ vezan za migrante. Naime, Turska često napada EU, ponavljajući kako je napravila mnogo za izbjeglice, a ništa nije dobila zauzvrat.

Sve bliskiji odnos s Donaldom Trumpom

Za razliku od političkih lidera Europe koji su zabrinuti zbog referenduma, američki predsjednik Donald Trump telefonirao je Erdoganu kako bi mu čestitao na pobjedi. Turski predsjednik nije skrivao da mu je drago zbog toga.

‘Bilo bi bolje kada bismo se susreli uživo i napravili daljnje korake’, kazao je.

Kao članica NATO-a i ključna poveznica između Bliskog istoka i Europe, Turska je važan, no dosta težak saveznik u borbi protiv ISIS-a i zaustavljanju migrantskog vala iz Sirije. Ta zemlja trenutno brine za otprilike tri milijuna izbjeglica iz Sirije i želi konačno vidjeti rješenje situacije, piše CNN.

SAD i Turska kao saveznici

Na pitanje smatra li da bi Turska i EU mogli udružiti snage, Erdogan je odgovorio:

‘Veseli nas način na koji je predsjednik Donald Trump pristupio tom problemu. SAD i Turska su saveznici, možemo riješiti značajne probleme’, zaključio je Erdogan.