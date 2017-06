DŽIHADISTIČKA PRIJESTOLNICA EUROPE: U hrvatskom susjedstvu leglo terorista, financira ih Saudijska Arabija

Mnogo je mladih u redove ISIS-a otišlo iz kosovskog Kačanika, a većina njih neće se vratiti. Obiteljima stižu poruke o tome da su oni poginuli na ratištu u Siriji, a njihove su žene preuzeli drugi džihadisti. Sve se to događa usprkos velikim kaznama koje na Kosovu postoje za odlazak među teroriste.

Tamošnji zakoni predviđaju i do 15 godina zatvora za taj prekršaj.

Cijele obitelji iz Kačanika kreću u rat u Siriji

U Kačaniku, gradiću koji je već nekoliko godina poznat kao ‘džihadistička prijestolnica Europe’ je Savjet Islamske zajednice preko ozvučenja na inaretu gradske džamije oglasio smrt jednog od Kosovara koji su otišli u rat u Siriji. To je terorist Ljavdrim Muhadžeri, poznat po tome da je mnoga iznimno okrutna smaknuća snimao i postavljao na društvene mreže. U jednom je video mašući sabljim rekao da će osvojiti Rim i Španjolsku, a mnoge je Kosovare navodio na ubijanja po Balkanu. Uhićeno je sedam osoba koje su planirale izvršenje terorističkih napada po njegovim naputcima.

Njegovu je smrt na zahtjev obitelji oplakivala džamija. Muslimanska zajednica na Kosovu time nije bila zadovoljna. Kažu da takvo ponašanje potiče i druge da krenu među džihadiste i ISIS-ove militante, piše Slobodna Dalmacija.



Mnogi mladi, čak i cijele obitelji, već su iz tog gradića krenuli na ratište u Siriji. Procjenjuje se da je na strani terorista sveukupno sudjelovalo do 350 Kosovara, od toga 50-ak žena i 30 djece. No to su službeni podaci, dok su neslužbene brojke sigurno i puno veće.

Kosovske teroriste financira Saudijska Arabija

Ljavdrimov prijatelj Rivdan Haćifi djelovao je slično kao i on, pozivajući na ubojstva ‘nevjernika’ i ‘sveti rat’. On je također smrtno stradao početkom godine.

Strani mediji pišu kako novac za kosovske teroriste stiže iz Saudijske Arabije, i to već godinama. NY Times piše kako je nekoć mirna zemlja sada centar islamskog ekstremizma. Neki mladići poziv za propovijedi radikala dobivaju putem Facebooka. Propovijedi organiziraju islamska društva mladih koja su osnovale Saudijska Arabija i druge države Perzijskog zaljeva s ciljem širenja ekstremizma. Jedan od mladića koji je bio na takvoj propovijedi ispričao je da su smjernice koje je tamo čuo jako stroge: ne smiju se rukovati sa ženama, ići u kafiće i slično.

Unatoč strogim kaznama i tome što političari na Kosovu tvrde da se broj radikaliziranih tamo smanjuje, zapravo nije tako. Nevladine organizacije upozoravaju da i zatvoreni radikali djeluju i u zatvorima regrutiraju nove članove. Kada oni izađu iz zatvora, krenut će u Siriju i Irak, a pridobivaju ih uz novac i obećanje da će pomoći njihovim obiteljima.

Iako vlasti i dalje tvrde da radikala u Kačaniku više nema, ipak priznaju da neki od njih i dalje djeluju ilegalno, u privatnim kućama ili čak kolibama u šumi, koje čuvaju naoružani stražari.