DVIJE MUSLIMANKE OBJASNILE KAKO MUŽ TREBA TUĆI ŽENU: ‘To je simbolički čin ako je žena neposlušna. Kakav prekrasan blagoslov!’

Muslimanskim muškarcima dozvoljeno je tući žene ako im nisu poslušne, a nasilje u obitelji smatra se ‘prekrasnim blagoslovom’, kažu žene iz jedne radikalne islamističke skupine, piše Daily Mail.

Članice muslimanske radikalne skupine Hizb ut-Tahrir u Sydneyu su snimile video u kojem tvrde kako je muškarcima dozvoljeno tući žene štapovima. U snimci je prikazana polusatna rasprava dvije žene. Objema su pokrivene glave , a u snimci objašnjavaju kako je nasilje nad ženama ‘simbolički akt’. U jednom trenutku su na snimci čak demonstrirale kako koristiti štap naziva ‘sivaak’ kojim muškarci mogu tući ‘neposlušne’ žene.

‘Udaranje žene samo je simbolični čin’

U snimljenoj debati koja je kasnije objavljena na Facebooku, jedna žena govori kako bi muškarci trebali koristiti sivaak za kažnjavanje svojih žena. Zatim je na primjeru drugoj ženi pokazala kako se to radi. Obje su se smijale.





Ostale metode kažnjavanja žena uključuju korištenje presavijenog šala ili komada tkanine s kojom se tuče žena. Jedna je žena u snimci rekla kako je to simbolični čin, dok je druga rekla da je to ‘blagoslov’.

Obje se slažu da bi žene trebalo istući ako ih se uhvati ‘u grijehu’, ističući da to znači ozbiljno nepoštivanje Alaha ili muža.

‘Neposluh prema mužu, nemoralni čin ili prevara, primanje u kuću bilo koga tko se suprugu ne sviđa’, nabrajala je jedna žena dok je druga dodala da to ne znači da muž smije pretući ženu samo zbog toga što, primjerice, nije skuhala večeru, nakon čega su se obje složile da bi se nasilje trebalo koristiti ‘u svrhu mira u kući’. Obje su se složile da muževi imaju pravo tući svoje žene jer muž ima vodeći položaj u obitelji.

‘To ide ruku pod ruku s pravom na discipliniranje žena’, objašnjavaju i dodaju da se muževe ne potiče da tuku svoje žene, ali im je to dozvoljeno. Ipak, kažu da sve ne bi trebalo biti s ciljem prouzročenja boli.

‘Muževi ne udaraju iz ljutnje nego jer slušaju Alahove zapovijedi’

Jedna od žena u videu tvrdi da se žene koje ne poštuju muslimanska učenja suočavaju s nasiljem od strane svojih muževa, ali samo zbog toga što ih oni vole i boje se za njih.

‘To je prirodno’, kažu u snimci.

‘On to ne čini iz ljutnje, frustracije ili bijesa, on to čini jer sluša Alahove naredbe.’

Jedna sugovornica kasnije tvrdi kako bi nasilje trebalo biti zadnje utočište za muževe. Prije toga bi žene trebali opomenuti i upozoriti, a ako to ne urodi plodom, onda bi trebali odbiti spavati sa svojim ženama i odbiti dijeliti postelju s njima. Ako ni to ne upali, dozvoljeno im je udariti žene.

‘Kakav prekrasan blagoslov’, zaključile su žene u snimci.