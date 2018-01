DVIJE MOĆNE DINASTIJE: Deset sumnjivih veza između obitelji Bush i bin Laden za koje malo tko na svijetu zna

Kada se danas spomene ime bin Laden, prvo što većini padne na pamet je terorizam. Isto tako, ime George Bush (otac ili sin) podsjeća na vrijeme kada je svaki od njih bio predsjednik SAD-a. U slučaju sina, prva asocijacija najčešće je upravo povezana s njegovim predsjedanjem u vrijeme napada 11. rujna.

No između te dvije obitelji postoje brojne veze koje nisu tako očite kao ova gorespomenuta. Obitelji Bush i bin Laden imaju dugu povijest zajedničkih poslova. A Osama je nekoć radio za CIA-u, te radio za SAD i njihove interese. Dok su neke od veza između obitelji Bush i bin Laden moguće samo slučajnosti, i kao takve su vrlo intrigantne, najblaže rečeno.

Listverse je prikupio deset primjera veza, bilo direktnih bilo preko obostranih poznanika, između dvije svjetski poznate obitelji.

10. Veze u naftnom poslu

Veze između obitelji bin Laden i Bush traju više desetljeća. Možda je prvi put kada su se sreli bilo 1978. kada su George W. Bush i Salvem bin Laden (Osamin brat) osnovali tvrtku Arbusto Energy u Teksasu.



No tvrtka nije bila uspješna, te ju je sredinom osamdesetih preuzela firma Harken Energy. Kao što ćemo malo kasnije vidjeti, i to je preuzimanje bilo sumnjivo, a sumnje su se pokazale točnima kada je provjera tvrtke na svjetlo dana izvela milijune dolara povezane s raznim korupcijskim skandalima.

Bilo je i drugih bogatih ulagatelja povezanih s Arbustom. Osoba koju se smatra odgovornom za većinu sastanaka obitelji Bush s tim bogatim ulagačima je sljedeća na popisu.

9. Jim Bath

Jim Bath se smatrao “pomagačem CIA-e” negdje baš u vrijeme kada je Bush junior kretao u zlosretni posao s naftom (a dok je Bush senior bio direktor CIA-e). Imao je brojne veze izvan SAD-a, posebno među bogatim bliskoistočnim poslovnjacima koji su tražili u što bi mogli uložiti svoje dolare. Mnogi od njih bili su članovi kraljevske obitelji i bogate klase Saudijaca, uključujući i bin Ladenove.

Upravo je Bath bio predstavnik obitelji bin Laden za poslovna ulaganja u SAD-u. Tako je Bath predstavljao i interese Halida bin Mafuiza, osobe čije se ime često pojavljuje povezano s poslovnom suradnjom Busha i bin Ladena, i koja ima duboke veze s Nacionalnom komercijalnom bankom Saudijske kraljevske obitelji. Bath je blizak prijatelj s Bushom juniorom još od kad su njih dvojica zajedno služili u teksaškoj Zračnoj nacionalnoj gardi.

8. BCCI i Harken Energy

Kada je Harken Energy preuzela propalu naftnu tvrtku Arbusto 1986. godine, garanciju za to u visini od 25 milijuna dolara pružila je Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Slučajno ili ne, BCCI je surađivala s istim bogatim bliskoistočnim poslovnjacima koji su surađivali s Arbustom.

Početkom 1991. BCCI je zatvoren jer su istrage otkrile pranje novca koje je bilo povezano s trgovinom oružja, kao i “slanjem novca mudžahedinima” kako bi im se pomoglo u njihovoj borbi sa SSSR-om (kao što ćemo kasnije vidjeti, taj se novac u biti slao Osami bin Ladenu). Još jedan višegodišnji suradnik Busheva i bin Ladena, gorespomenuti Halid bin Mafuiz, imao je kontrolni udio u BCCI-u. Ukratko, BCCI je bila prozvana “najkorumpiranijom financijskom institucijom u povijesti”.

Iako nema dokazanih direktnih veza između obitelji Bush i BCCI, definitivno postoje indirektne veze koje bi se trebale istražiti. Postoje i slične veze između još jedne grupe s kojim su Bushevi i bin Ladeni surađivali, a koja je bila direktno povezana s BCCI-em, a ona je sljedeća na popisu.

7. Carlyle grupa

U knjizi ‘House of Bush, House of Saud‘ autor Craig Unger istražio je optužbe o tajnim političkim dogovorima između Busheve obitelji (ali i administracije), nekoliko bogatih saudijskih poslovnjaka (uključujući pripadnike saudijske kraljevske obitelji i bin Ladene), te skupinu specifičnih ljudi pod imenom Carlyle grupa. Sadržaj ove knjige bio je eksplozivan, te su ju neke izdavačke kuće brzo povukle iz prodaje iz straha zbog tužbe za klevetu.

Mnogi su te prijetnje tužbom za klevetu smatrali pokušajem skrivanja informacija. Jedan od izdavača, Simon Master iz Random Housea, čak je rekao da odvjetnici tužbama za klevetu “ograničavaju slobodu govora”. Drugi su pak smatrali kako nisu odvjetnici ti koji su ograničavali, već oni koji su bili tema same knjige.

Ukratko, Carlyle grupa je bila potpuno transparentna tvrtka privatnog kapitala, u kojoj su sudjelovali brojni ulagači s kojima su surađivali Bush junior i njegovi partneri, a koji su bili povezani s krajnje upitnim BCCI skandalom. Možda ih se stoga promatralo sa sumnjom. Sljedeća stavka to još dodatno pojačava.

6. Sastanak Busha seniora 11. rujna

Dok je Bush junior čitao djeci slikovnicu u školi u Floridi u vrijeme napada 11. rujna, George H. W. Bush predstavljao je upravo Carlyle grupu na sastanku u Washingtonu, u hotelu Ritz-Carlton, na kojem je sudjelovao i brat čovjeka koji će uskoro postati najtraženiji čovjek Amerike, Osame bin Ladena.

Je li vrijeme sastanka bila najobičnija slučajnost ili ne, otvoreno je za raspravu, i mnogi su upravo to činili. Tako je na primjer u svome filmu Fahrenheit 9/11 Michael Moore naveo ove veze između dvije obitelji, kao i sastanak 11. rujna. Iako su obje obitelji inzistirale kako je njihova povezanost isključivo poslovna, brojni vjeruju kako ima i skrivenu političku stranu.

Dok ovo ne dokazuje ništa konkretno samo po sebi, možda se ipak radi o prevelikoj slučajnosti čak i za najčvršće skeptike, a posebno ako se uzme u obzir sljedeća stavka u ovom popisu.

5. Bin Ladenima je dopušteno napustiti SAD

Nije tajna kako je odmah nakon napada na Blizance dopušteno prominentnim članovima obitelji bin Laden da napuste SAD. Ne samo to, već su prevezeni vladinim zrakoplovom, i to u vrijeme kada je let nad zračnim prostorom SAD-a bio najstrože zabranjen.

Iako je lako odmah stati uz teorije zablude kada se pojavi ovakvo što, kada se situacija hladno promotri najvjerojatnije se radi o strahu starih suradnika od nepravednih napada koje bi vjerojatno iskusili zbog bliskog srodstva s organizatorom strašnog pokolja. Kao što je izjavio jedan od Osamine braće, Jeslam bin Laden, od napada 11. rujna “ime bin Laden sinonim je za teror”.

No ne radi se samo o činjenici da je pripadnicima obitelji bin Laden bilo dozvoljeno otići. S vremenom su se pojavila brojna izvješća iz raznih vojnih i vladinih izvora koja pokazuju kako se Osamu bin Ladena moglo lako uhvatiti uskoro nakon 11. rujna. Tako je i terenski zapovjednik CIA-e Gary Berntsen tvrdio kako je postojao očit nedostatak terenskih agenata, kao i napora da se uhvati bin Ladena, unatoč tome što mu je lokacija bila poznata ubrzo nakon napada. Berntsen u svojoj knjizi ‘Jawbreaker‘ tvrdi kako su SAD “pustile Osamu bin Ladena da se izvuče”. Jasno, je li Osama likvidiran 2011., ili je to isto jedna velika zavjera, isto je zanimljivo pitanje, ali o tome ovdje nije riječ.

4. Osamine veze u CIA-i

Tijekom 70-tih, i posebno 80-tih Osamu bin Ladena se smatralo ne samo prijateljski nastrojenim prema SAD-u, već štoviše i važnim pomagačem CIA-e.

Iako su većina članova obitelji bin Laden bili uspješni poslovni ljudi, Osamini su talenti bolje djelovali na terenu. Tako je tijekom 80-tih Osama vodio razne paravojne grupe protiv sovjetskih snaga u Afganistanu. Njih je naoružavala, uvježbavala i podržavala CIA.

Nakon što je sukob završen, stvari postaju mutne. Brojni teoretičari zavjera tvrde kako je Osama bin Laden nastavio održavati veze s CIA-om, ali tajnovitije, no za to ne postoje konkretni dokazi. Službeno, Osama bin Laden je bio uvjeren kako je utjecaj SAD-a na Bliskom istoku prevelik, te da je napustio svoju zemlju i krenuo putem koji će ga na kraju odvesti do napada 11. rujna.

3. 11. rujan i Saudijska Arabija

Iako je dosta toga još uvijek mutno u vezi gotovo svakog aspekta napada 11. rujna, još jedna ‘slučajnost’ umiješanost je Saudijaca u napade. Jasno, Saudijska Arabija je i domovina Osame bin Ladena. Službeni zapisi tvrde kako su od 19 otimača aviona, 15 bili Saudijci. Uz to, navodni kreator akcije, Halid Šeik Muhamed, mogao je slobodno putovati u i iz SAD-a tijekom većeg dijela 2001. I to unatoč navodnim upozorenjima američkih obavještajnih službi Bushovoj administraciji o njegovoj navodnoj umiješanosti u terorističke aktivnosti.

Stoga je neobično kako oružane snage SAD-a nisu odmah krenule prema Saudijskoj Arabiji, već su se odlučile na invaziju Afganistana. Službeno, tvrdili su da se tamo skriva Osama bin Laden. Listverse propitkuje moguće druge razloge u sljedećim stavkama u ovome popisu.

2. Afganistanaki naftovod

Godine 1997. kalifornijska je tvrtke Unocal (koja je imala brojne veze s Dickom Cheneyom) počela pripreme za naftovod Afganistan Oil, koji je trebao ići od Turkmenistana, preko Afganistana, u Arapsko more (u ruke američkih koorporacija). I Talibani i protutalibanske grupe podržavale su ovaj posao, toliko da su Amerikanci počeli trenirati potencjalne radnike koji su trebali raditi na postavljanju cijevi.

No brojni su aktivisti, posebno feminističke grupe, intenzivno protestirale protiv bilo kojeg projekta u kojem bi sudjelovali i Talibani zbog njihovog strašnog kršenja ljudskih prava, posebno žena. Pritisak je bio prevelik, te se Unocal morao povući iz posla.

Nakon napada 11. rujna, (koji su učinili Osamu bin Ladena javnim neprijateljem broj jedan), Busheva je administracija bombardirala ključne lokacije u Afganistanu, te na kraju i izvršila invaziju kako bi ulovili krivca. Slučajno ili ne, do kraja 2002. (s Dickom Cheneyem na visokom položaju u američkoj administraciji) posao s naftovodom ponovo je krenuo. Kako su Talibani sada postali neprijatelji, njihovo odobrenje nije bilo potrebno. Jesu li svi događaji namjerno izmanipulirani, iskorišteni, ili se radi o najobičnijoj koincidenciji, nije nikada dokazano, ali toliki su ih istraživači i kritičari spomenuli u brojnim knjigama i drugim tekstovima da ih se ne bio trebalo u potpunosti ignorirati.

TEORIJE ZAVJERE: 10 razloga zašto neki i dalje sumnjaju u službenu verziju događaja od 11. rujna

1. Heroin

Možda jedan od najmanje istraživanih aspekata Bush-bin Ladenove veze su optužbe za preprodaju droge, koje su posebno skočile nakon invazije na Afganistan, ali koje su progonile obitelj Bush desetljećima.

Dok su Talibani iskazali svoju podršku naftovodu, nisu bili toliko spremni podržati, u stvari bili su apsolutno protiv, proizvodnji i preprodaji heroina iz ogromih zaliha opijumskog maka koji raste u toj zemlji. Dok su CIA i druge obavještajne agencije često gledale na drugu stranu i dopuštale razvoj trgovine opijumom, Talibani su se aktivno borili protiv toga.

Kada su američke snage ušle u Afganistan optuživši Talibane da pružaju utočište Osami bin Ladenu, neki su primjetili kako se proizvodnja heroina ne samo vratila na razinu prije Talibana, već je doslovno eksplodirala. Možda se radi o pukoj slučajnosti da su polja opijuma bila među prvima koje su zauzele snage SAD-a te da su još uvijek pod njihovom kontrolom.