DRAMATIČNO ZAGAĐENJE: Zbog gustog smoga građani Pekinga već 20 dana nisu vidjeli sunca

UN-ova 21. konferencija o klimatskim promjenama (COP21) koje se održava u Parizu i smatra ključnom za budućnost svijeta, događa se u vrijeme kada se najveći svjetski zagađivač, Kina, suočava s jednim od najtežih onečišćenja zraka.

Dok je kineski predsjednik Xi Jinping stizao na konferenciju u Pariz, gusti sivi smog ‘zarobio’ je Peking, ali i golemo područje sjeverne Kine. Građani Pekinga već 20 dana nisu vidjeli sunca.

Koncentracija opasnih čestica 25 puta veća od dozvoljene

Pekinške gradske vlasti upozorile su građane da ostanu u svojim domovima proglasivši najviši stupanj opasnosti zbog onečišćenja ove godine.

Mjerne stanice diljem Pekinga ovih su dana pokazivale iznimno opasne razine kakvoće zraka prema kojima je koncentracija opasnih lebdećih čestica PM2,5 (koje se mogu uvući duboko u pluća) bila veća od 600 mikrograma po kubnome metru. Svjetska zdravstvena organizacija smatra sigurnom razinu izloženosti PM2.5 do 25 mikrograma po kubinome metru u jednome danu, izvještava Sky News.



Drugim riječima, razina onečišćenja zraka u Pekingu trenutačno je 25 puta veća od one koja se smatra sigurnom po zdravlje.

Zagađeno područje veličine Španjolske

Škole i vrtići u Pekingu ne održavaju aktivnosti na otvorenome, a svi javni radovi obustavljeni su dok se situacija ne poboljša.

No, nije samo Peking u opasnosti već i 23 druga velika grada u sjevernoj Kini. Gusti oblak smoga prostore se nad 530.000 četvornih kilometara, što je otprilike područje veličine čitave Španjolske .

Upravo zbog toga, Kina je najbolji, odnosno najgori primjer problema zbog kojeg su se u Parizu okupili svjetski čelnici. Kineska vlada obećala je smanjiti potrošnju ugljena i povećati udio čišćih oblika energije. Emisije ugljičnog dioksida trebala bi smanjiti do 2030. godine, no to još uvijek znači da predstoji desetljeće golemih i opasnih emisija onečišćenja.

Baoding – najzagađeniji grad najzagađenije zemlje

Iako građani Pekinga već 20 dana nisu vidjeli sunca, taj grad nije po tome najgori u Kini. Službeno je to Baoding – najzagađeniji grad najzagađenije zemlje svijeta. Dvjema riječima: prijestolnica smoga.

Baoding se nalazi u regiji kojom dominira teška industrija. Upravo su ugljen i čelik potaknukli strelovit razvoj Kine. Ono što ih je razvilo, ujedno ih i guši.

Novinarima Sky Newsa neki su građani Baodinga kazali kako su im ulice zamagljene čak i kada je po njihovim kriterijima lijep dan. I ne samo da nisu dugo vidjeli sunca, nego ni zvijezde na noćnom nebu.

“Kada sam bila mlada, mogla sam podići glavu i vidjeti puno zvijezda na nebu. Sada ne vidim išta osim mraka”, kazala je jedna starija žena iz Baodinga.

Kina želi predvoditi borbu s klimatskim promjenama

Potaknuti (ne)kvalitetom zraka koja utječe na živote mnogih građana, a time i njihovu percepciju vladavine Komunističke partije, kineske vlasti nastoje se prometnuti u svjetskog predvodnika borbe protiv klimatskih promjena. Tako je zemlja koja je najveći zagađivač zraka na Zemlji ujedno i najveći globalni investitor u tehnologije obnovljivih izvora energije.

Upravo u zloglasnom Baodingu sjedište je Yingli Solara, jednog od najvećih svjetskih proizvođača solarnih panela.

U toj kompaniji vjeruju da bi mogli imati važnu ulogu u rješavanju dramatičnog problema zagađenja zraka.

I tvornica solarnih panela koristi nečistu energiju

Kina proizvodi dvije trećine solarnih panela u svijetu, a većinu narudžbi proizvođači primaju od domaćih kupaca.

Međutim na pitanje novinara Sky Newsa direktoru Yingli Solara kakve izvore energije koriste u proizvodnji, on odgovara da samo 4 posto koriste obnovljive izvore, dok 96 posto energije u proizvodnji još uvijek otpada na konvencionalne izvore.

