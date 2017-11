DRAMATIČNO UPOZORENJE: ‘Broj izbjeglica koje stižu u Europu nije ništa u odnosu na to što ubrzo čeka Novi Zeland’

Kao jedan od razloga zbog kojeg bi netko mogao dobiti azil u Novom Zelandu uskoro će se prihvatiti i promjena klime, najavljeno je iz te zemlje. Zbog takve bi odluke val migranata mogao biti još veći nego dosad.

Bivši general američkih marinaca upozorio je da problem s izbjeglicama, s kojima se Europa sada teško nosi, nije ništa u usporedbi s onim što čeka Novi Zeland za dvadesetak godina, kada bi tamo moglo doći i do dvadeset milijuna ljudi iz Afrike i zatražiti azil, no neće to učiniti zbog rata nego zbog klimatskih promjena, borbi za vodu i plodnu zemlju.

Naime, postoji velika vjerojatnost da će ljudi iz siromašnih zemalja morati napustiti svoje zemlje jer u njima više neće imati od čega živjeti.

Prilikom donošenja odluke o tome da se klimatske promjene prihvate kao razlog za dobivanje azila, vlada Novog Zelanda uglavnom je mislila na susjedne zemlje kojima prijeti povišenje razine mora pa bi neki od tih otoka u bliskoj budućnosti mogli nestati. Tamošnji su stanovnici stoga ugroženi. Teško je i u pustinjskim područjima, a kada se takvim vremenskim i prirodnim nepogodama doda i siromaštvo, dolazi do smrtonosne kombinacije, piše Deutsche Welle. Zbog poplava i suša bit će manje hrane i čiste vode, što dovodi i do širenja zaraza.

Njemački ogranak humanitarne organizacije World vision došao je do izračuna da će s posljedicama klimatskih promjena biti suočeno čak 175 milijuna djece.

Bogatije zemlje već doniraju novac za pomoć zemljama u razvoju, no problem je što tek malen dio tog novca ide za područja pogođena klimatskim promjenama, piše Deutsche Welle.

