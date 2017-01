DRAMATIČNA SITUACIJA U SRBIJI: Snježni nanosi odsjekli više od 100 sela, evakuacije u tijeku

Temperature u Srbiji su u nedjelju ispod ništice, već treći dan zbog čega je u cijeloj zemlji proglašen crveni meteoalarm, a u okolici Sjenice i na Pešterskoj visoravni sniježnim nanosima visokima i do četiri metra blokirano je više od 100 sela.

Stanje je najkritičnije na jugu Srbije, a izvanredno stanje proglašeno je u općinama Medveđa, Sjenica, Aleksinac i Blace iz kojih su pripadnici Sektora za izvanredne situacije MUP-a Srbije dosad evakuirali najmanje 113 osoba.

U Sjenici je u nedjelju ujutro izmjereno minus 27 stupnjeva Celzijuevih, u Leskovcu -25, na Kopaoniku -24, Kuršumliji -23, a u Beogradu minus 14 stupnjeva, a snažnijem osjetu hladnoće pridonosi povremeni vjetar.

Načelnik Uprave za upravljanje rizikom Sektora za izvanredne situacije Živko Babović, kaže da su prohodne sve prometnice prvog i drugog prioriteta, ali je problem s lokalnim cestama trećeg i četvrtog prioriteta koji vode k selima u Nišavskom, Zaječarskom, Pčinjskom, Sjeničkom okrugu.



Led ispod snježnih nanosa

Posebno je opasan led na kolnicima ispod sniježnih nanosa pa je vozačima neophodna dodatna pozornost.

Javno poduzeće “Putevi Srbije” opetovano poziva vozače da na put ne kreću bez prijeke potrebe, a hidrometeorolozi ledene dane najavljuju do srijede uz jutarnje temperature od -18 do -10 stupnjeva, a u planinskim predjelima i do – 25 stupnjeva od Celzijevih.

Poslije novogodišnjih i božićnih blagadana počele su i gužve na graničnim prijelazima pa se na ulazu u Hrvatsku, prijelazu Batrovci-Bajakovo, čeka oko tri sata, a na prijelazu Horgoš za ulaz u Mađarsku više od dva sata. Auto-moto savez Srbije (AMSS) sugerira vozačima da koriste manje opterećene prijelaze.