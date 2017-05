DRAMA U ZRAKOPLOVU: Stujardesa u suzama: ‘Odjednom se uhvatila za grudi i počela ispuštati strašne zvukove’

Putnica kojoj je 14. travnja pozlilo na letu Beograd- Pariz zasigurno će biti vječno zahvalna 24-godišnjoj stjuardesi Air Serbie koja se prvi put našla u dramatičnoj situaciji i zvrsno snašla.

Mlada stjuardesa u tvrtki Air Serbia Mirjana Todorović protekli je mjesec imala prvo “vatreno krštenje” na svom poslu. Na letu na kojem je radila jednoj je putnici pozlilo i 24-godišnja domaćica na letu izvrsno se snašla ulažući sve svoje napore kako bi joj pomogla.

Naime, putnici je pozlilo na letu Beograd – Pariz na visini od 10 tisuća metara. Žalila se na gušenje i pritiska u grudima te iznimnu vrućinu. Mirjana ju je prvo smirivala te kroz pitanja doznala kako je putnica prije leta uzimala određene antidepresive koji su joj bili terapija, ali da nikad aprije nije imala takvu reakciju u zrakoplovu.

Trenutak straha

“Na trenutak je bila bolje, pričala je o nekim drugim stvarima, ali mi se povremeno žalila na bol koja kreće iz trbuha i penje se ka grudima, gdje je jako steže i guši, pa sam za svaki slučaj osigurala i bocu s kisikom”, opisuje 24-godišnja stjuardesa dodajući da je sve bilo dobro do 40 minuta pred slijetanje. Stjuardesa i je cijelo vrijeme bila uz nju.

“Odjednom se uhvatila za grudi i počela ispuštati takve zvukove pri udisaju da sam znala da joj ne mogu više sama pomoći, pa sam tražila liječničku pomoć”, opisuje Mirjana kojoj je u pomoć tada priskočilo troje putnika, jedna liječnik iz Srbije te dvije medicinske sestre iz Francuske.

O svemu je bio izvješten i kapetan koji je osigurao medicinsku pomoć odmah pri slijetanju zarkoplova.

I sama se slomila

“Prije nego što sam se odvojila od nje ponavljala mi je ‘ja tebi verujem, nemoj me ostaviti, budi sa mnom’ jer je vjerovatno stekla poverenje u mene”, kaže za Blic Mirjana koaj nije mogla ići dalje s putnicom koja ju sje dok su je iznosili iz zrakoplova i dalje dozivala.

Njenoj vidno potresenoj majci zapisla je sve potrebne informacije na papir te ih je morala prepustiti drgim kolegama jer ju je čekao drugi let. Tek onda su je, kaže, svladale emocije, koljena su joj počal klecati i počela je plakati, no već je nakon 15 minuta, uz podršku svog tima bila spremna za novi let.