DRAMA NA DUNAVU: Odlomila se velika santa leda i krenula prem Smederevu!

Srpske valsti izdale su upozorenje za građane zbog odlomljene sante leda koja se u ovim trenucima kreće prema Smederevu.

Veća santa leda odvojila se danas od ledenog čepa kod Gročanske ade i krenula prema Smederevu, javlja Tanjug. Pomoćnik ministra za vodni promet Veljko Kovačević je izjavio da je oko podneva iskrsnuo problem dok je srpski ledolomac “Greben” probijao čep kod Gročanske ade koji je dug tri do četiri kilometara.

Kovačević kaže da se još ne zna točna veličina sante, ali da će se, dok stigne do Smedereva, djelomično istopiti, ili razbiti udarajući o obalu. ‘Imamo trenutno jedan problem koji rješavamo kod gročanske ade, nizvodno od Pančevačkog mosta. Greben je pošao noćas uzvodno od Smedereva i došao do gročanske ade i trenutno probija čep koji se formirao u dužini od tri do četiri kilometara’, naveo je Kovačević.

Pojasnio je i kako se tijekom probijanja jedna santa odlomila i krenula prema Smederevu. Vlasti apeliraju na sve građane i vlasnike plovila, luka i pomorskih terminala hitno podignu nivo pažnje kako bi se pripremili za eventualne neželjene efekte dolaska sante.