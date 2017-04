DOVEO KĆER OBOLJELU OD RAKA NA LIJEČENJE PA GA PRIVELI: ‘Policajci su me tukli pred bolesnim djetetom, a sve zbog greške’

Perica Petrović iz Vladičinog Hana u Srbiji, koji je u Niš došao zbog liječenja djeteta na Klinici za onkologiju, zamijenjen je s pljačkašem kioska, te je priveden.

Optužuje policajce da su primjenili prekomjernu silu, dok iz policije odgovaraju da nisu te da Petrovići takve tvrdnje ne mogu dokazati.

Obitelj Petrović boravi u Roditeljskoj kući u Nišu već mjesec i pol koliko traje oporavak njihove četverogodišnje kćeri.

Zbog posebnih uvjeta u Nacionalnom udruženju stroga je kontrola tko ulazi, pa roditelji uglavnom stoje ispred. Perica Petrović je 19. ožujka u 22 sati, ispred kuće zapalio cigaretu kada je ogledao dvojicu ljudi kako mu prilaze.



“Onda sam shvatio da su to pripadnici policije, ugledao sam im odore. Oni su me dohvatili, oborili unutar Nacionalnog udruženja roditelja djece oboljele od raka (NURDOR) , zatim su me izvukli, pritisnuli o zid. Tu su obavili neki pretres, udarali me, vrijeđali”, ispričao je za N1 Perica.

On kaže da tada od šoka nije mogao ništa govoriti, da je izašla majka njegove supruge i pokušala pitati policajce šta se događa.

“Ponovo sam zamolila ‘nemojte’, jedno dva, tri puta. Oni su počeli i mene udarati. Jedan. Jednoga se ne sjećam, jednog se sjećam, plavi je bio. Ponovo su uhvatili zeta, počeli ga vući prema autu. On kaže ‘pusti neka me vuku, nemaju potrebe, ali neka me vuku'”, objašnjava baka Verica Živković.

Tako je u pidžami i papučama završio u policijskoj postaji ali je ubrzo, kako kaže, ne pušten, već izbačen.

POLICAJAC IZUDARAO ŽENU U LISICAMA: Kolege ga samo gledale i dopustile nasilje

Djeca u šoku

Majka njegove supruge kaže da želi govoriti, ali ne i da licem bude prepoznatljiva, zbog unuka i oboljele unuke, koji su isto tako svjedočili događaju.

“Za nju je najveći stres. Ona i dan danas zna da je njen otac odvučen u policiju. Da je i tučen to se ne zna. Ja kažem nije. Ona kaže, ‘je bako, gledala sam ja.’ A ovaj mali kaže ‘bako ne izlazi ispred tamo je policija, uhitit će te bako'”, priča Verica.

No nitko ipak nije uhićen. Kako sada stoje stvari, dva tjedna poslije ovog događaja – nikom ništa.

U izjavi je navedeno da se u blizini Roditeljske kuće dogodilo razbojništvo, te da je Petrica Petrović odgovarao opisu osumnjičenog, da nije napadnut, da prema njemu nije primjenjena sila te da je u postaju priveden jer kod sebe nije imao osobnu iskaznicu.

Nema nikakvih dokaza, nije bilo video nadzora.