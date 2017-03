DOPUŠTENA SU I SILOVANJA I UBOJSTVA: Rusi pokrenuli brutalan reality u Sibiru, dozvoljeno je baš sve

Natjecatelji u reality showu ‘Igra 2: Zima’ borit će se za nagradu od oko milijun i pol eura. Organizator Yevgeny Pyatkovsky rekao je da neće preuzeti odgovornost za moguća ubojstva ili silovanja u showu. Kritičari smatraju da takav reality show promovira divljaštvo i brutalno ponašanje. Show će se održavati na minus 40 stupnjeva, u šumi u kojoj ima i medvjeda i vukova, piše Daily Mail.

Organizator reality showa u stilu filma ‘Igre gladi’, u kojem će se 30 natjecatelja boriti za veliku nagradu u sibirskoj divljii, rekao je da je u showu dozvoljeno sve, pa i ubojstvo i silovanja.

Show u ruskom zaleđu prepunom medvjeda i vukova

U showu ‘Igra2: Zima’ pola sudionika čine žene. Show će biti smješten u ruskom zaleđu koje vrvi medvjedima i vukovima, a sudionici bi devet mjeseci trebali preživjeti na temperaturama nižim i od 40 stupnjeva. Natjecatelji iz različitih zemalja borit će se za nagradu od milijun i pol eura. Bit će opremljeni s noževima, a od njih će se očekivati da love divljač i ribu kako bi mogli jesti.





Pravila su šokantna, najavio je 35-godišnji ruski milijunaš Yevgeny Pyatkovsky koji je sve organizirao.

‘Odbit ćemo bilo kakav zahtjev sudionika za odštetu, čak i ako budu ubijeni ili silovani. Mi za to nećemo preuzeti odgovornost. To će pisati u dokumentu kojeg će sudionici morati potpisati prije početka showa’, najavio je.

U pravilima piše kako je sve dozvoljeno: tučnjava, alkohol, ubojstvo, silovanje, pušenje, bilo što.

Kritičari: Show ohrabruje silovanja i ubojstva

Jedan online kritičar je napisao kako takva pravila otvaraju mogućnost divljačkom i životinjskom ponašanju.

‘Kao da pokušavaju ohrabriti silovatelje i ubojice’, napisao je.

Sudionici moraju biti punoljetni i ‘mentalno zdravi’, stoji u pravilima, a očekuje se da za sudjelovanje plate 157 tisuća eura, iako će neki od njih biti odabrani putem interneta i sudjelovati besplatno.

Neće biti filmske ekipe već će kamere biti postavljene na cijelom području, a i svaki će sudionik sa sobom imati prenosivu kameru s baterijom koja traje sedam sati, a može se i puniti, rekao je organizator.

Reality ovakvog preživljavanja emitirat će se na internetu 24 sata dnevno. Koristit će se materijali koje će snimiti dvije tisuće postavljenih kamera, s prijevodima na engleski, francuski, njemački, španjolski, kineski i arapski.

‘Privući će one koji žude za rizikom i novim izazovima’

‘Vjerojatno ste svi gledali TV seriju ‘Izgubljeni’ (Lost), no preživljavanje u tropskoj klimi bitno se razlikuje od preživljavanja u sibirskoj tajgi na minus 40 stupnjeva celzijevih’, rekao je Pyatkovsky.

Uvjeren je da će show privući bogataše koji su spremni na rizik, ljude koji žude za novim izazovima. Show bi trebao početi u srpnju 2017.

Sudionike će za ovakvo preživljavanje trenirati elitbni ruski operativci, no nakon toga će biti prepušteni sami sebi, u dubinama sibirske šume.

‘Morate biti svjesni da je to prava šuma s opasnim divljim životinjama i insektima. Naravno, bit će postavljene i određene sigurne zone, no važno je imati na umu da do područja na kojem će se show odvijati i helikopteru treba najmanje pola sata’, najavio je organizator i dodao da će natjecatelji morati sakupljati i spremati hranu prije zime kako bi mogli preživjeti tijekom hladnih mjeseci.

Zimi će morati pecati ribu kroz rupe u ledu kako bi se prehranili. S njima neće biti liječnici. Ako se netko razboli ili ozlijedi i shvati da zbog toga ne može dalje, helikopter će tu osobu odvesti do liječnika, no tu igra za nju ili njega završava.

‘Gumb za paniku’

Svaki će sudionik imati jedan ‘gumb za paniku’ koji će biti povezan satelitom. Ako ga budu koristili, evakuirat će ih se iz sibirske tajge, no bez mogućnosti povratka. Nagradu će podijeliti svi oni koji prežive svih devet mjeseci.

Unatoč nonšalantnom pristupu kada je riječ o ubojstvu ili silovanju, natjecateljima je rečeno da moraju poštovati zakone Ruske federacije, a ako se dokaže bilo kakav kriminal, policija će odvesti počinitelja.