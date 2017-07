DONALD TRUMP: ‘Obama je znao da se Rusija umiješala u kampanju i nije učinio ništa’

Nakon bilateralnog susreta na ‘Inicijativi triju mora’ koja se održava u Varšavi američki predsjednik Donald Trump održao je konferenciju za novinare u društvu svog poljskog kolege Andrzeja Dude.

S nje je Trump odaslao poruku prema kojoj je u Europu došao kako bi jamčio mir u njenom središnjem i istočnom dijelu.

Potom je pohvalio Poljsku jer za NATO izdvaja dva posto BDP-a. Kazao je kako u Poljskoj ima veliki broj vojnika te da će u budućnosti nastavljati surađivati. Na to je predsjednik Duda rekao da su postrojbe u Poljskoj opravdane s obzirom na situaciju u Ukrajini.

‘Najveća prijetnja današnjice je Pjongjang’, kazao je Trump i poručio da od partnera u međunarodnoj zajednici traži da zajedno nastupe prema Sjevernoj Koreji. “Šteta je je da se oni tako ponašaju, na vrlo opasan način, nešto će se oko toga morati poduzeti”, kazao je Trump.

Trump je opširno odgovarao na pitanje o prisluškivanju tijekom predsjedničke kampanje 2016. i obrušio se na bivšeg predsjednika Baracka Obamu.

“Mislim da se Rusija umiješala, ali i druge zemlje i ljudi. Ja sam to već rekao, ali moram spomenuti da je Obama to znao još u kolovozu, ali on cijelo vrijeme nije ništa poduzeo. CIA mu je rekla da je u pitanju Rusija, ali on se ‘zblokirao’ i ništa nije činio jer je mislio da će pobijediti H. Clinton. Zato ništa nije poduzeo”, kazao je Trump, a prenio N1