DONALD TRUMP: ‘Facebook je uvijek bio protiv Trumpa, mreže su uvijek protiv Trumpa’

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je napao Facebook Inc kao “protutrumpovsku” društvenu mrežu i doveo u pitanje njezinu ulogu tijekom predsjedničke kampanje 2016., dok su u tijeku istrage o navodnoj ruskoj umiješanosti u izbore i mogućem suučesništvu predsjednikovih pomoćnika.

Njegova kritika je uslijedila nakon što se spomenuta društvena mreža sprema predati kongresnim istražiteljima preko 3000 političkih oglasa za koje Facebook tvrdi da je moguće da su ih tijekom američke predsjedničke kampanje zakupili ruski subjekti.

Nakon što je tradicionalne medije dugo optuživao za širenje “lažnih vijesti”, Trump se sada više prebacio na društvene mreže.

“Facebook je uvijek bio protiv Trumpa. Mreže su uvijek bile protiv Trumpa”, napisao je američki predsjednik, uputivši istu optužbu protiv The New York Timesa i The Washington Posta.



Adam Schiff, najviši demokratski član Obavještajnog odbora Zastupničkog doma, jedan od odbora koji provodi istrage o mogućoj ulozi Rusije u predsjedničkoj kampanji, kazao je da očekuje da će do kraja tjedna biti u posjedu oglasa i da se trebaju objaviti.

“Zaista ih trebate vidjeti (…) kako biste prepoznali koliko je Kremlj bio ciničan u naporima da produbi podjele u zemlji (…) i okrenu Amerikance jedne protiv drugih”, kazao je Schiff, ustvrdivši da bi izvršni direktori Facebooka i Twittera trebali javno o tome svjedočiti.

“Brine me i pitam se koliko je dugo Facebooku trebalo da shvati da Rusi oglašavaju na njihovoj mreži”, dodao je Schiff koji je potvrdio da je u više navrata razgovarao s čelnikom tvrtke Markom Zuckerbergom.