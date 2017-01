DOK SE EUROPA OPORAVLJA, KOD NAS SVE ISTO: Nevjerojatan porast broja zaposlenih u EU, no Hrvatska i dalje na samom dnu!

Prema podacima godišnjeg Pregleda razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi (ESDE), koji je nedavno objavila Europska komisija, postavljen je novi rekord, jer je broj zaposlenih Europljana porastao na 232 milijuna.

U Europskoj uniji stvorena su tri milijuna radnih mjesta, zapošljavanje je u porastu, a siromaštvo u padu, pokazuju to podaci Pregleda razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi (ESDE) koje je sažeo Novi List.

No, razina nezaposlenosti, prema izvješću, još uvijek je visoka, a među državama članicama u tom smislu vladaju velike razlike. Stopa zaposlenosti osoba u dobi od 20 do 64 godine u Europskoj uniji u drugoj četvrtini 2016. godine dosegla je 71 posto, što je više nego 2008. Ako se taj trend nastavi, Europska unija bi, navodi se u ESDE-u, do 2020. godine mogla dosegnuti svoj cilj o stopi zaposlenosti od 75 posto.

PREPORUKE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Evo tko će najlakše, a tko najteže naći posao u zemlji s 236.000 nezaposlenih



Velike razlike među članicama

Ipak, razlike u zaposlenosti jako variraju među članicama, i to od 81,5 posto u Švedskoj do 56,6 posto u Grčkoj. Hrvatska je također na samom dnu ljestvice, sa stopom zaposlenosti od samo 60,5 posto.

Prema podacima iz listopada 2016., 8,3 posto Europljana ili njih 20,1 milijun još uvijek je nezaposleno, a koliko se teško vratiti radu u godinama nakon krize, pokazuje i to da je na svakih osam nezaposlenih osoba samo jedna uspjela u roku od tri godine pronaći trajno radno mjesto s punim radnim vremenom.

Među više od 20 milijuna nezaposlenih je čak 4,2 milijuna mladih, a gotovo polovica svih nezaposlenih, bez posla je više od godinu dana. Stopa nezaposlenosti također varira, od 4 posto u Češkoj i 4,1 posto u Njemačkoj do čak 23,4 posto u Grčkoj. I dugotrajna nezaposlenost varira od članice do članice i najmanja je u Švedskoj (2 posto), a najveća također u Grčkoj (18 posto).

Prilagodba tržišta

U godišnjem Pregledu razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi upozorava se kako će tržišta rada i društva trebati prilagoditi novim oblicima rada. Naime, budućnost rada se mijenja, i to u kontekstu sve veće digitalizacije gospodarstva. Nove prilike za rad, ponajprije u obliku samozapošljavanja, navodi se, ponudit će pojava digitalnih platformi i ekonomija suradnje. Iako su ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnoologije zaslužna za trećinu gospodarskog rasta u Europskoj uniji u razdoblju od 2005. do 2010., u tom sektoru postoji znatan broj nepopunjenih radnih mjesta te je stoga kao ključno naglašeno ulaganje u vještine kako bi se potpuno iskoristile koristi od digitalizacije. Potrebi ulaganja u obrazovanje svjedoči i podatak prema kojem je 38 posto kompanija 2014. godine imalo problema u pokušajima da zaposli kvalificirane specijaliste za ICT, piše Novi List.

U većini slučajeva radno mjesto s punim radnim vremenom djelotvorno štiti ljude od siromaštva. Udio stanovništva Europske unije za koji se smatra da mu prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost iznosi 23,7 posto i najniži je u posljednjih pet godina, navodi se u ESDE-u.