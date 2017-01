DODIK BIJESAN ZBOG AMERIČKIH SANKCIJA: ‘Ti isfrustrirani likovi kreirali su monstruma neuspješnog da preživi’

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obrušio se danas na američku veleposlanicu u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack optužujući je kao isključivog krivca zbog činjenice da se našao na američkoj “crnoj listi” kao osoba odgovorna za kršenje odredbi Daytonskog sporazuma, istodobno najavivši kako će se sada još odlučnije boriti protiv “monstruma” kakva je, prema njegovu sudu, BiH kao država.

Dodik je u svom uredu u Banjoj Luci pred novinarima pročitao izjavu nakon koje nije dopustio pitanja, potencirajući u tom istupu kako su sankcije kojima je izvrgnut osveta “odlazeće administracije” te izrazivši uvjerenost kako će se sve promijeniti čim Donald Trump uđe u Bijelu kuću.

“Osjećam se ponosno jer nisam htio trgovati interesima RS”, izjavio je Dodik ističući kako ga uopće osobno ne pogađa uvrštavanje na popis sankcioniranih osoba kojima je zamrzuta sva imovina u SAD-u, a američkim građanima zabranjeno da s njim posluju.

“Oni znaju savršeno dobro da nemam nikakvu imovinu u SAD-u”, kazao je Dodik dodavši kako bankovni račun ima samo u Srbiji, no tu zemlju, kako je kazao, ne doživljava kao inozemstvo.



Dodik je izjavio kako mu predstavnici američke vlade prijete već godinama pa su ga tako izvrgavali pritisku da pristane na različite reforme poput integracije policije, promjena ustava i ukidanje dana RS, što je on odbijao. Opisao je to kao “bahate udare odlazeće administracije”, ocjenjujući kako je ona provodila “tendencioznu politiku koja je sve vrijeme bila probošnjačka, unitaristička i protusrpska”.

Poraženi na izborima

“Ovo su sankcije onih koji su poraženi na izborima u SAD-u”, rekao je Dodik, koji se pod američkim kaznenim mjerama našao jer je izravno opstruirao provedbu obvezujućih odluka Ustavnog suda BiH.

Ustvrdio je kako poštuje Daytonski sporazum, a za krizu u BiH optužio je veleposlanicu Cormack i zamjenika pomoćnika američkog državnog tajnika Briana Hoyta Yeea, kazavši kako su oni “isfrustrirani likovi” koji su od BiH napravili monstruma neposobnog preživjeti.

“Ovo je osobna odmazda gospođe Cormack”, kazao je Dodik ustvrdivši kako su veleposlanicu “dezinformirali muslimani koji masovno rade u veleposlanstvu” u Sarajevu.

Američku veleposlanicu nazvao je dokazanim neprijateljem Srba i RS.

“Ona je nepoželjna osoba u RS i tražim od (ministra vanjskih poslova BiH Igora) Crnadka da je proglasi nepoželjnom osobom u BiH”, kazao je Dodik dodajući kako od Trumpove administracije očekuje da veleposlanicu Cormack hitno povuče iz BiH, ali i da je kazneno goni zbog navodnog miješanja u unutarnje poslove BiH i slanja lažnih izvješća u State Department.

Dodik je odlučno odbacio sugestije kako bi sada trebao podnijeti ostavku najavivši kako će se nastaviti aktivno baviti politikom i još odlučnije zastupati dosadašnja stajališta.

Potporu za to u budućnosti očekuje i u Washingtonu, jer, kako je rekao, ima povjerenja u Trumpovu administraciju, za koju očekuje kako će u regiji provoditi novu politiku i u BiH što prije poslati novog veleposlanika.

Dodik je ovime aludirao na Trumpov poziv svim politički imenovanim američkim veleposlanicima u inozemstvu da podnesu ostavke do 20. siječnja, no veleposlanica u BiH Cormack karijerna je diplomatkinja pa se to na nju ne odnosi.

Mediji u BiH: “Napokon” sankcije za Dodika

Vijest o tome da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izvrgnut američkim sankcijama zbog nepoštivanja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u srijedu je našla mjesto na naslovnicama svih dnevnih listova koji, kao i elektronički mediji, ocjenjuju kako je riječ o postupku koji može imati dalekosežne posljedice.

“Dodik na crnoj listi SAD-a”, veliki je naslov pod kojim sarajevski “Dnevni avaz” prenosi kako je, uz zamrzavanje imovine, Dodiku zabranjeno i putovanje u SAD, dok “Oslobođenje” konstatira kako je Dodik “napokon” dospio na popis sankcioniranih osoba nakon što je godinama nekažnjeno radio što god je htio.

U prvim reakcijama koje prenose ovi listovi ocjenjuje se kako će odluka iz Washingtona imati ozbiljne posljedice po samog Dodika, ali i po ukupne odnose u BiH i razvoj događaja u budućnosti.

Mektić: Dodik dospio na popis na kojemu su najgori svjetski diktatori

Predstavnici gotovo svih važnijih političkih stranaka iz Federacije BiH pozdravili su izricanje sankcija Dodiku, iako neki, poput lidera Demokratske fronte Željka Komšića, smatraju kako se s tim zakasnilo.

Komšić je kazao kako je osobno svjedok da se o takvim kaznenim mjerama razgovaralo godinama, a da se za njima posegnulo tek kada su stvari otišle predaleko i kada je već dovedeno u pitanje funkcioniranje BiH kao države.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić istaknuo je kako je Dodik dospio na popis na kojemu su najgori svjetski diktatori. Ocijenio je kako će ovaj potez imati utjecaja i na odluke drugih zemalja, posebice onih iz Europske unije, a sada će na velikim kušnjama biti i Srbija.

“Srbija također može pretrpjeti određene posljedice”, kazao je Mektić aludirajući na očekivanja da se Beograd sada odlučnije distancira od Dodika i njegova separatizma.

Jedan od istaknutijih oporbenih političara u RS i zastupnik u entitetskom parlamentu Zdravko Krsmanović kazao je kako su američke sankcije napokon razjasnile da Dodik nema ni prešutnu potporu za svoje djelovanje, o čemu se nagađalo jer do sada nije bilo kaznenih mjera za njegove postupke, posebice nakon organiziranja referenduma u rujnu 2016. godine.

Krsmanović je konstatirao kako je ovo prvi put da međunarodna zajednica jasno “diže ruke” od Dodika.

Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i jedan od čelnika Srpske demokratske stranke (SDS), koja je s Dodikom u stalnoj svađi, kazao je pak kako u njoj ne podupiru izricanje kaznenih mjera prema bilo kojem dužnosniku.

Iz Dodikova Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) uslijedila je očekivana reakcija kojom odbacuju američke sankcije.

“Oni (SAD) ne vole imati ljude koji razmišljaju svojom glavom i brane svoj narod”, izjavio je šef zastupničkog kluba SNSD-a u parlamentu RS Radovan Višković.