[VIDEO] DODIK PREKROJIO KARTU BALKANA: Evo kako bi regija izgledala prema ideji čelnika Republike Srpske, nacrtao je nove granice

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u intervjuu za Detsche Welle (DW) kako referendum o odcjepljenju entiteta od Bosne i Hercegovine trenutačno nije na dnevnom redu, ali je dodao kako očekuje stvaranje stvaranje uvjeta u kojima bi plebiscit bio moguć.

Dodik istodobno tvrdi da je BiH propala država i napominje da Srbi “nisu bez alternative”.

“Mi nismo pustolovi kako nas mnogi predstavljaju. Nismo niti zaglupljeni nacionalisti. Ja razumijem da za ostvarivanje takvih elemenata morate stvoriti politički okvir i jedno političko okruženje, da se napravi dovoljan kvantum prakse u okruženju i u Europi, i naravno da to bude barem djelomice prihvaćena stvar”, kazao je Dodik u razgovoru koji je u ponedjeljak objavljen na mrežim stranicama DW-a uz napomenu kako je riječ o intervjuu snimljenom u listopadu, prije eskalacije sadašnje političke krize u BiH prouzročene različitim izjavama politikih lidera oko statusa RS-a, mogućeg rata i priznanja neovisnosti Kosova.

Dodik je kazao kako radi “na stvaranju takvog političkog okruženja”, kakvo smatra preduvjetom za put Republike Srpske prema neovisnosti.

Ustvrdio je kako u ovom trenutku odcjepljenje RS nije na dnevnom redu nijednog tijela vlasti u tom entitetu iako je jasno da se o tome nagađa i razmišlja.

Dodik nije propustio priliku da BiH još jednom označi kao “propalu državu” u kojoj Srbi ne vide svoju budućnost pa onda ona stoga ne može ni opstati. To smatra podlogom i za svoje “snove” o neovisnosti RS.

“Da imam u promilima šansu, ja bih to (referendum o neovisnosti) održao”, kazao je Dodik.

Komentirajući upozorenja kako bi to izazvalo rat, uključujujući i takve najave člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, Dodik je kazao kako bi silom odgovorio na takve pokušaje.

“Mi ovdje (u RS) imamo policiju koja je brojčano jača i spremnija i motiviranija. Drugo, svaka intervencija u RS iz Sarajeva definitivno bi ojačala tu vrstu priče. Ovo nije Španjolska”, izjavio je Dodik.

Dodik u izravnu vezu dovodi neovisnost Kosova s neovisnošću Republike Srpske.

“Nisam protiv neovisnosti Kosova. Ja sam za razgovor između Beograda i Prištine i ako Beograd tako odluči ja tu nemam ništa protiv, ali je onda moje sljedeće pitanje zašto ne može i Republika Srpska. Ako postoje prava za jedne onda moraju postojati prava i za druge”, kaže.

Dodik kaže da Republici Srpskoj opterećenje predstavlja činjenica da je Srbija ostala u politici očuvanja teritorijalnog integriteta.

“Da je u onom trenutku Srbija, kada se Kosovo odvojilo, rekla da je to ok, mi bismo se sigurno do sada već odvojili”, kaže on.

On je na kraju razgovora nacrtao mapu Balkana kako je vidi – Republika Srpska i Srbija su ujedinjene, a Kosovo podijeljeno pri čemu sjever pripada Srbiji.