DODIK O VUČIĆEVOM MORATORIJU NA UVREDE: ‘Mene to ne obvezuje, ja ću nastaviti reagirati’

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je danas da će se kandidirati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, piše Klix.ba. Dodiku je ovo drugi mandat na čelu Republike Srpske, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, a ustav mu ne dozvoljava i treći mandat zaredom.

“Ali, ustav mi ne zabranjuje da to učinim za četiri godine, ako budem imao energije, snage. Sada ću se kandidirati za člana Predsjedništva BiH”, kazao je Dodik u programu Radiotelevizije Srbije.

“To je korisna politika, ali mene ne obvezuje”

Dodik se pritom osvrnuo i na prijedlog srpskog predsjednika Aleksandra Vučića što ga je iznio tijekom ovotjednog službenog posjeta Hrvatskoj. Vučić je, naime, predložio da se čelnici država regije na šest mjeseci suzdrže od teških riječi, uvreda i izjava o temama iz povijesti.

“Hajde da se dogovorimo da u idućih šest mjeseci – i da to kažemo – ne govorimo o tome, tome i tome, ili prije nego što izađemo s bilo čime, da se pokušamo čuti i da svaki put spustimo tonus, i jedni i drugi”, kazao je Vučić u Zagrebu.

Dodik je pozdravio Vučićev prijedlog za moratorijem na izjave o osjetljivim temama, ali je rekao da njega to ne obvezuje.

“To je korisna politika za regionalnu stabilnost i dobra odluka Srbije koja ima snagu i potencijal da tako odluči za razliku od drugih koji ne mogu živjeti bez dnevnih provokacija i teških riječi. Ipak ću zadržati pravo da reagiram. Mene ne obvezuju odluke Vlade Srbije. U svakom slučaju, ako se drugi toga budu pridržavali i mi ćemo to činiti”, kazao je Dodik.

“BiH je neuspješna i propala zemlja”

Na pitanje novinara je li to moguće s obzirom na to da je jučer netko na ulazna vrata veleposlanstva Srbije u Sarajevu postavio plakat s mrtvačkom glavom i prijetećom porukom, Dodik je ustvrdio da se na to ne može ostati imun te da je to još jedan dokaz o BiH kao “neuspješnoj i propaloj zemlji”.

Bude li izabran za člana Predsjedništva BiH, Dodik kaže kako neće ići na sjednice u Sarajevoako bude ikakvih provokacija.

“Nisam čovjek koji trpi provokacije”, rekao je dodavši da se sjednice mogu održavati i putem videolinka.

