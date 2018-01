DODIK O DANU REPUBLIKE SRPSKE: ‘Oduvijek smo gajili domoljublje prema Srbiji, prema BiH nikada’

Milorad Dodik ne odustaje od proslave Dana Republike Srpske i pritom tvrdi kako ondje Srbi ne gaje nikavo domoljublje prema BiH.

Vodeći srpski političari u BiH izjavili su u ponedjeljak kako neće odustati od proslave Dana Republike Srpske (RS) koji je ustavni sud ocijenio nezakonitim, a predsjednik RS-a Milorad Dodik istaknuo je da u tome entitetu nemaju nikakvih domoljubnih osjećaja prema BiH nego prema Srbiji.

“Ovdje se razvija jedno novo domoljublje, domoljublje prema RS-u. Srbi na ovim prostorima su kroz povijest isključivo gajili domoljublje za Srbiju što je i danas ostalo. Ovdje nikada nije bilo domoljubnih osjećanja prema BiH”, rekao je Dodik novinarima.

Istaknuo je da će RS nastaviti obilježavati 9. siječnja u spomen na zasjedanje skupštine bosanskih Srba 9. siječnja 1992. kada je donesena odluka o osnivanju Republike Srpske.



“Samo naivni su vjerovali da se povijesna volja jednog naroda može poremetiti jednom administrativnom mjerom”, dodao je Dodik.

Politički suparnici zajedno polagali vijence

Iako politički suparnici, Dodik, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i predsjednica vlade RS-a Željka Cvijanović zajedno su uoči sutrašnjeg dana entiteta položili vijence i zapalili svijeće na spomen obilježje poginulim srpskim borcima u Banja Luci.

“Imamo pravo slaviti 9. siječanj i mi ćemo to činiti. RS je donijela zakon i njega nitko nije osporio. On važi. Oni koji ne uvažavaju to trebaju poštovati pravnu normu”, rekao je Ivanić.

Za sutra je najavljen mimohod ulicama Banje Luke, no nejasno je hoće li biti angažirani pripadnici oružanih snaga BiH.