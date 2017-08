DODIK: ‘Hrvatska ima pravo graditi Pelješki most na svojem teritoriju’

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u subotu u Trebinju da Republika Hrvatska ima pravo graditi Pelješki most na vlastitu teritoriju ocjenjujući da bošnjačke stranke nepotrebno stvaraju probleme oko tog projekta.

“Za to (Pelješki most) nema nikakvih problema. To je pravo Hrvatske da gradi most”, rekao je Dodik.

Zagreb ne treba tražiti dozvolu Sarajeva za gradnju mosta, rekao je.

“Što se tiče Pelješkog mosta prigovori koji s bošnjačke strane iz Sarajeva apsolutno su nepotrebni. To je stvar države Hrvatske da na svojoj teritoriji gradi (most) onako kako ona hoće”, rekao je predsjednik Republike Srpske.



Bošnjački član BiH Predsjedništva Bakir Izetbegović nedavno se usporotivio izgradnji Pelješkoga mosta dok se ne utvrdi granica na moru kod Neuma između BiH i Hrvatske i ne postigne dogovor o izlasku brodova iz te zemlje na otvoreno more. Hrvatski član državnog Predsjedništva Dragan Čović ocijenio je da je izgradnja Pelješkoga mosta pravo Republike Hrvatske da poveže vlastiti teritorij.

Dodik je u Trebinju, međutim, izrazio razočaranje odnosom Hrvatske prema mostu na Savi kod Gradiške kojega se gradnja godinama odlaže.

“Nas boli u odnosima s Hrvatskom taj most na Savi u čemu nas Hrvatska godinama zavlači. Mislim da to nije fer niti korektno”, ocijenio je entitetski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Mješovite skupine Hrvatske i BiH zadužene za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške najavile su da bi se međunarodni natječaj za početak radova trebao raspisati sljedeće godine.