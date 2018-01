SUPRUG NA TELEFONU SLUŠAO KAKO MU UBIJAJU ŽENU: ‘Čuo sam djecu kako viču: Mama, mama, budi se’

S obzirom na to da je u showu teško ozlijedio koljeno, Cross je bio prisiljen odustati od daljenjeg sudjelovanja, no prije nego što se pozdravio s gledateljima, ispričao je potresne detalje o kobnoj noći u kojoj je izgubio suprugu na jedan od najstrašnjijih načina

Nakon što je prije tri godine bespomoćno slušao na telefonu kako mu ubojica koji boluje od shizofrenije ubija suprugu u njihovoj kući, informatički stručnjak Danny Cross pokušao je nastaviti sa životom nakon tragedije. Između ostaloga, sudjelovao je i u britanskom televizijskom showu SAS: Tko Riskira, Profitira. Riječ je o dokumentarno-avanturističkoj emisiji svladavanja izazova, a iako je zbog ozljede morao odustati, gledatelji su njegovom potresnom ispovijesti i hrabrošću bili toliko dirnuti da je na društvenim mrežama proglašen moralnim pobjednikom, piše The Daily Mail.

‘Taj zadnji razgovor stalno vrtim u glavi’

Supruga Dannyja Crossa, Nicola (37), ubijena je dok je pokušavala zaštititi svoju djecu od uljeza koji je ušao u njihovu obiteljsku kuću u Hertfordshireu 2015. godine. Nekoliko trenutaka prije nego što se to dogodilo, Nicola je s Dannyjem razgovarala putem telefona pa je on čuo sve što se događalo.



Četrdesetogodišnjak se nedavno pojavio u novoj sezoni serijala SAS: Who Dares Wins, na britanskom Channelu 4. Riječ je o emisiji koja otkriva dramatičan proces ulaska u SAS, elitnu postrojbu britanske kopnene vojske, a s obzirom na to da odabir ljudi za SAS nikada nije sniman, ovaj format to iskustvo približava kao nikada do sada.

S obzirom na to da je u showu teško ozlijedio koljeno, Cross je bio prisiljen odustati od daljenjeg sudjelovanja, no prije nego što se pozdravio s gledateljima, ispričao je potresne detalje o kobnoj noći u kojoj je izgubio suprugu na jedan od najstrašnjijih načina.

“Tu sam noć radio do kasno pa nisam bio doma. Pričao sam s Nicolom koja mi se potužila na nepoznatog čovjeka koji se vrti oko naše kuće. Dok je to govorila, taj je čovjek provalio u našu kuću kroz stražnja vrata. U ruci je držao nož, a iz kuhinje je uzeo još jedan kojim ju je ubio. Riječ je o osobi koja boluje od shizofrenije”, ispričao je Cross.

“Nakon nekoliko trenutaka sam čuo svoju djecu kako viču: ‘Mama, mama, probudi se. Ubrzo je došla policija, a ja sam morao poklopiti slušalicu jer više nisam mogao izdržati”, dodao je. Priznao je i da posljednji razgovor sa suprugom i to što je čuo njezine zadnje riječi dok se borila za život, ne može izbaciti iz glave.

Danny je objasnio i svoje motive za ulazak u televizijski show.

Ubojica namjeravao oteti njihovu djecu

“Mogao sam se jednostavno raspasti i predati, ali to nisam smio dopustiti zbog svoje djece. Iako im nedostaje njihova mama, oni su sretna djeca”, rekao je 40-godišnjak.

Njegova je ispovijest brojne gledatelje ostavila u suzama, a mnogi su mu nakon emisije ostavljali na Twitteru poruke podrške i ohrabrenja.

Istaga nakon stravičnog ubojstva je pokazala da je ubojica, tada 27-godišnji Marcin Porczynski, tog 14. rujna 2015. ušao u dom Crossovih s namjerom da otme njihovo dvoje malodobne djece.

Ubojica koji boluje od shizofrenije na sudu je priznao ubojstvo nesretne 37-godišnjakinje te je na temelju smanjene odgovornosti zatvoren na neodređeno vrijeme u psihijatrijskoj bolnici. Danny Cross se prošle godine, pak, pridružio volonterskoj organizaciji koja pomaže osobama koje su izgubile nekoga zbog nasilne smrti.

“Za mene je bitno da iskoristim iskustvo koje se dogodilo meni i mojoj obitelji i da ga pretvorim u nešto pozitivno time što ću nekome pomoći. Ako nekoj od tih obitelji pomognem proći kroz to najteže razdoblje i uspijem postići da dođu onoga gdje sam ja sad, bit ću zaista sretan”, zaključio je.