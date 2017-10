DEVET REGIJA KOJE BI MOGLE IZAZVATI KRIZU U EUROPI: Katalonija je samo početak, isti scenarij prijeti i u Republici Srpskoj

Pitanje koje si slobodno možemo postaviti nakon jučerašnjeg referenduma u Kataloniji, neovisno o tome kakav će mu biti epilog, je – čekaju li nas uskoro slični scenariji diljem Europe?

Španjolska Vlada svojim je jučerašnjim potezima, a i onima koji su prethodili jučerašnjem referendumu, poslala poruku, ne samo Kataloncima, već svim ostalim europskim pokretima koji teže osamostaljenju. Umjesto mrkve Madrid se odlučio za opciju batine i to doslovno pa su krvavi prizori policijske brutalnosti španjolske policije nad Kataloncima ekspresno obišli svijet. Madrid je svojim postupcima jasno dao do znanja kako nikakve borbe za pravo na samoodređenje nemaju budućnost u političkim akcijama te da je nasilje jedino rješenje. Radi se o istom pravu na samoodređenje koje štite i Povelja UN-a i Međunarodna konvencija o građanskim i političkim pravima.

OBJAVLJENI REZULTATI KATALONSKOG REFERENDUMA: 90 posto ljudi glasovalo za neovisnost! U sukobima s policijom više od 800 ozlijeđenih

Španjolska vlada jučer je tako opasno koketirala s nekim potezima koji su podsjećali one iz doba Francove vladavine. Premijer Mariano Rajoy napravio je sve ne bi li referendum, kojeg je proglasio protuzakonitim, spriječio. To su bili demokratski potezi. No, kad je policija udarila po građanima koji su željeli ispuniti svoje osnovno pravo, onda tu više nismo mogli govoriti o demokratskim potezima.



Ovi njegovi potezi vrlo vjerojatno neće ušutkati zagovornike neovisnosti već će njihovu borbu radikalizirati što bi moglo dovesti do većeg broja nasilnih incidenata pa i sličnih prosvjeda drugdje, i to ne samo unutar Španjolske već i izvan njenih granica.

U Europi postoji četrdesetak regija koje na ovaj ili onaj način teže k odcjepljenju. Ovo je devet najzanimljivijih primjera.

U SUKOBIMA VIŠE OD 800 OZLIJEĐENIH: Katalonski predsjednik objavio: ‘Ostvarili smo pravo na neovisnu državu’

Baskija

Prije svega, valja spomenuti Baskiju, ne samo zato što je us klpu iste države kao i Katalonija već i zbog nasilne naravi same ETA-e. ETA je pokušala ostvariti san o neovisnosti kroz desetljeća nasilnih borbi koje su odnijele više od 800 života. Iako je trenutno traje prekid vatre, na težnju ka neovisnosti Baski nisu zaboravili. Posebne probleme španjolskoj vladi mogla bi stvoriti mlađa generacija koja smatra da Madrid ignorira, kako njih, tako i njihove probleme, a s obzirom na događaje u Barceloni ETA bi mogla razmisliti o uvjetima prekida vatre.

Južni Tirol

Južni Tirol je prije prvog svjetskog rata pripadao Austriji, a po njegovom završetku bio je dijelom Italije. Čak 70 posto stanovnika te pokrajine govori njemački jezik te se osobno osjećaju bliskiji njemačkoj nego talijanskoj kulturi. Južni Tirol je autonomna regija, kao što je i Katalonija u Španjolskoj, te zahvaljujući svom geografskom položaju i dobro razvijenom poljoprivrednom sektoru ima vrlo čvrsto gospodarstvo. Iz Južnog Tirola oduvijek stižu ideje o neovisnosti, ali su lokalne stranke svaki put do sad podbacile u pokušajima stvaranja snažnijeg političkog pokreta.

Veneto

Italija je svojevremeno imala probleme i u regiji Veneto koja graniči s Južnim Tirolom. U ožujku 2014. godine čak 89 posto ove regije izjasnilo se u korist neovisnosti od Italije na jednoj online anketi koja je dovela do pokretanja stranke ‘Veneto Si’ čiji je cilj raspisivanje formalnog i obvezujućeg referenduma. Kasnije te iste godine nekoliko desetaka ljudi je uhićeno jer su pokušali nasilno odvojiti regiju od Italije (napravili su tenk od buldožera). Za razliku od ostalih separatističkih pokreta u Europi, ovaj se ne temelji na etničkim i kulturnim razlikama već na onima gospodarskima. Sjeverna Italija, naime, odgovorna je za akumulaciju dvije trećine ukupnog BDP-a Italije. Prije ‘Veneto Si’ slične zahtjeve je iskazivala i ‘Sjeverna liga’, ali su se oni već dulje vrijeme više fokusirali na federalizam nego na neovisnost.

Farski otoci

Ukupne površine 1300 kilometara kvadratnih, Farski otoci od 14. stoljeća spadaju pod Dansku, ali u nizu aspekata imaju pravo samoupravljanja. Ipak, ideja potpuno samostalnosti i dalje je vrlo popularna među stanovnicima Farskih Otoka. Kao razloge težnji za osamostaljenjem navode jezične i kulturološke razlike između njih i Danske kao i geografsku udaljenosti (Farski otoci smješteni su 990 km od obala Danske).

Korzika

Ovaj mediteranski otok pod Francuskom je od 1769. godine. Unatoč separatističkim težnjama referendum vezan uz veću razinu autonomije održan 2003. godine ipak je propao.

Flandrija

Belgija je teritorijalno podijeljena između Flamanaca i Valonaca koji ne dijele čak ni isti jezik. Dok Flamanci govore neku varijantu nizozemskog, Valonci govore francuskim jezikom. Sjeverni dio zemlje (Flandrija) dosta je bogatija što objašnjava njihovu težnju za odcjepljenjem.

Škotska

Na referendumu održanom 2014. godine Škoti su se s 55.3% izjasnili protiv neovinosti od Ujedinjenog Kraljevstva, no pitanje je kakva će prevaga biti na idućim izborima s obzirom na Brexit. Analitičari uvelike vjeruju kako će se na sljedećem referendumu izglasati neovisnost, no da to ostavlja pitanje odnosa Škotske i EU, ako do Brexita dođe prije no što se Škoti osamostale.

Republika Srpska

Baš jučer je Milorad Dodik ponovno uzburkao duhove rekavši kako će se Republika Srpska i Srbija jednom ujediniti te da je to ‘prirodno, fer i pošteno’. ‘Zato i postoje Republika Srpska i Srbija i zato će sasvim prirodno biti jednog dana i drugima oko nas koji su protiv toga, da shvate kako je to naše prirodno pravo, pravo nacije ovog naroda i ove dvije države, Republike Srpske i Srbije, da imaju pravo na to’, rekao je jučer Dodik u Banjoj Luci.

Sjeverno Kosovo

Kao što je to Dodik, unatoč Daytonu i postojanju Federacije BiH, zamislio za Republiku Srpsku, isto to žele i Srbi sa sjevera Kosova. Točnije, žele ujedinjenje sa Srbijom i status autonomne regije.

KATALONSKI POLICAJCI POSTALI SIMBOL OTPORA MADRIDU: Plakali dok su štitili prosvjednike od narodne garde