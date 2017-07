DETALJNA ANALIZA UGLEDNOG NEW YORK TIMESA: ‘Islamska država je pred porazom, ali to ne znači njezin kraj. Naprotiv…’

U vrijeme kada su glavna preostala uporišta tzv. Islamske države – Mosul u Iraku i Raka u Siriji – pred konačnim padom, a samproglašeni ISIS-ov kalifat pred slomom, postavlja se pitanje kakva je budućnost trenutno najzloglasnije terorističke organizacije.

New York Times u opširnom analitičkom tekstu svojih dopisnika iz Bejruta i Istanbula piše kako je proglašenje kalifata, koje je u džamiji u Mosulu prije tri godine obznanio vođa ISIS-a Abu Bakr al-Bagdadi bila vrhunac za ekstremiste Islamske države. Pomoću dotad nezapamćenog nasilja i apokaliptične ideologije ISIS je zauzeo ogromna područja u Siriji i Iraku, privukavši u svoje redove čitave legije stranih boraca te stvorivši pravu upravu s birokracijom, pravosuđem i naftnim poljima. Sve to se, piše New York Times, sada raspada.

ISIS još ima sposobnost jačanja i širenja

U Siriji su milicije koje podupiru SAD okružile Raku i već ušle u njene povijesne zidine. U Iraku su tamošnje vojne snage zauzele i ostatke mosulske džamije u kojoj je prije tri godine Abu Bakr al-Bagdadi proglasio kalifat. No, gubitak dva najveća grada još uvijek ne znači konačni poraz Islamske države odnosno Daesha, kako istu zovu bloiskoistočni i američki analitičari i dužnosnici.



Ta se skupina već vratila svojim korijenima kada su bili tek pobunjenička skupina, ali s tom razlikom što danas imaju međunarodni utjecaj i ideologiju koja i dalje inspirira napadače diljem svijeta.

“To su očito veliki udarci ISIS-u jer je njegov projekt izgradnje državnih institucija završen, nema više kalifa, a to će umanjiti podršku i regrutaciju”, kaže za New York Times Hassan Hassan iz Tahrir Instituta za politiku Bliskog istoka u Washingtonu i vrsni poznavatelj ISIS-a. On tvrdi da je ISIS danas međunarodna organizacija koja još uvijek ima sposobnost jačanja i širenja.

Zasjenili i Al Kaidu stvorivši svoju državu

Islamska država zasjenila je svoje džihadističke prethodnice poput Al Kaide, ne samo osvajanjem teritorija nego i stjecanjem vjerodostojnosti u militantnom džihadističkom svijetu. Svi preživjeli kadrovi ISIS-a, od stručnjaka za oružje, propagandista i drugih operativaca, svoje će iskustvo uložiti u buduće operacije. Iako su im glavna uporišta pred padom, Islamska država neće ostati “beskućnik”, piše New York Times.

U Iraku ISIS još uvijek ima nadzor nad gradovima Tal Afarom i Hawijom te velikim dijelom provincije Anbar. U Siriji je većina operativaca ISIS-a utekla iz Rake u neke manje gradove koji su i dalje u rukama te skupine. Mnogi su preselili u Mayadeen, grad 200-tinjak kilometara jugoistočno od Rake, a u blizini naftnih polja i opskrbnih puteva kroz okolnu pustinju. Tamo su već angažirani operativci za zapošljavanje, financiranje, propagandu i vanjske operacije – tvrde američki dužnosnici. To je razlog zbog kojeg američke snage snažno napadaju to područje dronovima i borbenim zrakoplovima. Usto, bitka za Raku mogla bi potrajati još mjesecima.

Izašli iz ‘podzemlja’ kada su američke trupe napustile Irak

Korijeni ISIS-a sežu u 2003. godinu i savezničku invaziju na Irak. Skupina sunitskih militanata se tada borila pod različitim nazivima i s različitim vođama. U svojevrsnom podzemlju djelovali su do 2011. i povlačenja američkih trupa iz Iraka. Tada su i oni izašli na svjetlo dana.

Prilika im se ukazala izbijanjem građanskog rata u Siriji te 2011. godine, kada su na brzinu zauzeli istočne dijelove zemlje i Raku pretvorili u svoje administrativno središte. No, tek 2014. kada su zauzeli i Mosul, proglasili su kalifat. Ono što ih je razlikovalo od Al Kaide bilo je to što nisu bili samo pobunjenici i teroristi već su i stvotrili i svoju državu utemeljenu na ekstremističkoj ideologiji.

“Kada razmotrim koliku smo im štetu nanijeli, oni su još uvijek operativni i sposobni organizirati napade na međunarodnoj razini”, rekao je nedavno američki general Michael K. Nagata dodavši da “još nije moguće u potpunosti procijeniti razinu i snagu fenomena ISIS-a”.

Studija američkog West Pointa govori upravo o tome- da se ISIS vraća svojim pobunjeničkim korijenima i predstavlja dugoročnu sigurnosnu prijetnju. ISIS je gubitke u Siriji i Iraku djelomično nadoknadio osnivanjem svojih podružnica u Libiji, Egiptu, Jemenu, Afganistanu, Nigeriji i Filipinima te aktivirajći svoje operativce i drugdje u svijetu. Primjerice, od 51 uspješno izvedenog terotističkog napada u Europi i Sjevernoj Americi od lipnja 2014. do lipnja ove godine, samo 18 posto su izveli napadači za koej se zna da su se borili u Iraku ili Siriji. Svi ostali bili su građani zemalja u kojiam su izveli napade.

“Snaga im se ne smanjuje, stvorili su uvjete za novi početak”

ISIS će vjerojatno iskoristiti i unutarnje sukobe u Iraku i Siriji kako bi obnovio narušenu snagu i moć. Hassan Abu Haniyeh, jordanski stručnjak za ekstremističke skupine, za New York Times kaže kako je ISIS stvorio pogodno okruženje za novi početak i širenje i da se snaga te skupine ne smanjuje nego povećava.

Osim toga, podsjećaju analitičari, kalifat živi i u virtualnom svijetu gdje njegovi operativci i pristaše svakodnevno isporučuju mnoštvo propagande, ali i konkretnih tehničkih uputa za izradu bombi ili načine ubijanja većeg broja ljudi otetim kamionima.

I sami američki dužnosnici priznaju poteškoće u borbi protiv ISIS-a u virtualnom svijetu. Sve u svemu, daleko je od toga da će Islamska država porazom svoga kalifata posve nestati sa scene.