TAKO TO RADI TRUMP: Šef FBI-ja za svoj otkaz saznao gledajući televiziju, mislio je da je riječ o ‘šaljivoj podvali’

Predsjednik SAD-a Donald Trump otpustio je direktora FBI-ja Jamesa Comeya i to mu priopćio pismom. Tvrdi da su njegovu smjenu predložili zamjenik glavnog državnog odvjetnika Rod Rosenstein te glavni državni odvjetnik Jeff Sessions.

“Važno je pronaći novo vodstvo za FBI koje će vratiti povjerenje u glavnu misiju – provođenje zakona. Želim vam sreću”, napisao je Trump u pismu.

Trump je iskoristio pismo i za hvalisanje da mu je Comey tri puta rekao da nije pod istragom – što je bilo upućeno njegovim oponentima koji tvrde da je na neki način bio povezan s Kremljem u pokušajima rušenja njegove protukandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Ona, pak, iako je optuživala Comeyja da ju je koštao izbora, nije imala komentara na njegovu smjenu.





Comey je, zanimljivo, o svojoj smjeni doznao gledajući televiziju, gdje se u programu uživo moglo vidjeti kako se obraća agentima u uredu FBI-ja u Los Angelesu, piše New York Times. Kako prenosi Daily Mail, nije vjerovao u ono što čuje, pa je rekao agentima da se radi o nekakvoj smiješnoj podvali, no tada su mu članovi njegova osoblja rekli da je to ipak istina.

Kasnije je u bizarnom izravnom prijenosu iz zraka praćena njegova vožnja autocestom prema aerodromu, što je nalikovalo onim famoznim scenama potjere za O. J. Simpsonom. U FBI-jev zrakoplov se ukrcao tri sata nakon što je smijenjen.

Demokrati ovu smjenu već uspoređuju s Richardom Nixonom koji je svojedobno smijenio sve glavne pravosudne dužnosnike u poznatom “masakru u subotu navečer”.

Privremeni direktor FBI-ja postao je, inače, Comeyjev zamjenik Andrew McCabe, koji je također upleten u skandal s Hillary Clinton, pišu američki mediji. McCabe je dospio pod povećalo javnosti nakon što je njegova supruga primila novac za svoju političku kampanju 2015. od bliskog prijatelja Hillary Clinton, Terryja McAuliffea.

Jill McCabe bila je demokratska kandidatkinja za Senat prije nego je njezin suprug postao zamjenik direktora FBI-ja. Njezina kampanja primila je novac od državne Demokratske stranke i Odbora za političko djelovanje na čelu s guvernerom Virginije Teryjem McAuliffeom.