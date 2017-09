DETALJI MANIJAKALNOG POHODA HRVATA U NJEMAČKOJ: Ubio vlastitog sina na njegovoj proslavi

Obiteljska drama odvijala se u četvrtak navečer u malom njemačkom mjestu Villingendorfu u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg kada je 40-godišnji hrvatski državljanin vatrenim oružjem ubio troje ljudi među kojima i dijete.

Njemačka policija je od četvrtka na nogama nakon što je u malom njemačkom mjestu Villingendorfu, Dražen Dakić hitcima iz vatrenog oružja ubio svojeg šestogodišnjeg sina te 34-godišnjeg partnera njegove bivše žene i još jednu 29-godišnju žensku osobu.

Divljačko krvoproliće

U kući u kojoj je 40-godišnji hrvatski državljanin održao svoj pomahnitali i krvoločni pohod nalazila se i trogodišnja djevojčica koja se sakrila te na sreću ostala živa. Da nije uspjela pobjeći iz kuće, vjerojatno bi ubio i svoju suprugu koja je također Pomoć potražila kod susjeda, rekao je glasnogovornik policije na održanoj press konferenciji.

NJEMAČKA POLICIJA LOVI HRVATA: Ubio je 6-godišnjeg sina i još dvoje ljudi, naoružan je i u bijegu



Nakon stravičnog pohoda Dakić je pobjegao te se krije od policije koja ga intenzivno traži.

Ušuljao se kroz vrt

Prema nekim informacijama Dakić i njegova supruga već su neko vrijeme živjeli odvojeno, a u četvrtak je, u kući svojeg novog partnera, organizirala večeru povodom prvog dana škole njihovog šestogodišnjeg sina, piše Bild.

Dakić se ušuljao kroz vrt na terasu kuće te kroz kuhinjski prozor upao u kuću te otvorio vatru na sve prisutne.

‘Nisu imali šanse’

‘Prisutni nisu imali nikakve šanse’, izjavio je glavni policijski istražitelj Rolf Straub. Njegova bivša supruga ipak je nekako uspjela pobjeći iz kuće te je pomoć potražila kod susjede koja je odmah alarmirala policiju.

Kada su stigli na mjesto zločina, policija je zatekla mrtvog dječaka i muškarca. Uočena je i jedna ranjena žena koja je kasnije preminula u bolnici.

Dakić je s mjesta zločina pobjegao u zelenom Seatu Ibizi. Prema fotografiji i opisu koji je dala policija, osumnjičeni za trostruko ubojstvo je visok oko 177 centimetara, ima tamnu kratku kosu, smeđe oči i tanke usne. Posljednji je put viđen u dužoj crnoj jakni. U potrazi za njim je pedesetak policajaca i jedna posada helikoptera, a nadziru se i okolne ceste te autocesta 81.

Draženova obitelj preko medija je doznala za ubojstva

‘U petak dopodne šef me pozvao u svoj ured i pitao me je imam li ja brata Dražena u Njemačkoj, rekao sam mu da imam. On mi je rekao što je pročitao na internetu, nisam mogao vjerovati. Meni i mojoj supruzi je rekao da možemo ići kući, jer je najvjerojatnije na nama vidio da smo u šoku’, ispričao je brat Goran za 24sata.

Dodao je kako je Dražen prije Katarine imao još jednu ženu s kojom je bio devet godina u braku te s njom ima dvoje djece. S Katarinom, inače iz Rige, u braku je bio šest godina. Rastali su se prije godinu dana, navodno zbog financijskih problema.

‘Još uvijek ne mogu vjerovati da je to učinio moj brat. Ne znam gdje je, nije mi se javio. Poslao sam poruku sestričini, jer mi u Njemačkoj imamo puno rodbine, da mi napiše što zna o tome što se tamo dogodilo, ali mi se još nije javila’, kaže Draženov brat.