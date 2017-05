DESET SITUACIJA KAD SE GOTOVO DOGODILA APOKALIPSA: Svijet je za dlaku izbjegao potpuno uništenje i Treći svjetski rat

Čovječanstvo je zapravo jako sretno da je doguralo do mjesta na kojem je sada. Uzevši u obzir kako smo na mnogo načina sretni, lako je dosjetiti se ideja zbog kojih još uvijek nismo ponašli inteligentan život drugdje u svemiru. U svakom slučaju, bilo je više prilika kad se ljudska rasa susrela s apokaliptičnim situacijama.

Donosimo deset takvih situacija.

10. Bonilla 1883.

12. kolovoza 1883. je meksički astronom Jose Bonilla promatrao više od 400 tamnih, nepoznatih objekata koji su prelazili Sunce, dok se spremao proučavati sunčevu koronu. Ti njemu nepoznati objekti bili su zapravo fragmenti kometa teškog više od milijardu tona, koji se raspao i zamalo izbjegao udaranje u Zemlju. Taj je komet slične veličine kao onaj koji je ubio dinosaure.

Svaki fragment je bio veličine od 50 metara do 4 kilometra, a svaki je zasebno bio snažniji i od atomske bombe. Procjenjuje se da su ti fragmenti kometa prolazili između 600 do 8.000 kilometara od Zemlje, što je u kozmičkom smislu vrlo mala udaljenost.



Svaki od tih fragmenata imao je potencijal prouzročiti eksploziju sličnu onoj koja se dogodila za vrijeme Runguske. Znanstvenici kažu da bi takvo što uzrokovalo potpuno izumiranje života na Zemlji.

9. Tunguska, 1908.

Tunguska je događaj u kojem se sumnja da je 1908. blizu Zemlje prošao malo asteroid ili komet. Uzrokovao je eksploziju koja je za posljedicu imala uništenje više od 2 tisuće kilometara kvadratnih šume u Rusiji.

Srećom, u toj eksploziji nitko nije ubijen jer se dogodila u gotovo nenaseljenom području Rusije. Ipak, radilo se o snazi gotovo tisuću puta većoj od snage atomske bombe koja je bačena na Hirošimu i ubila više od 160.000 ljudi.

Očevici udaljeni oko 65 kilometara opisali su događaj. Rekli su da je sve izgledalo kao da se nebo odvojilo u dva dijela, a vatra je bila iznad cijele šume.

8. Koronalno izbacivanje mase

Kao što znamo, svijet nije završio 2012. godine kako su Maje predvidjele u svojem kalendaru, no apokalipsa je ipak bila bliže nego što mislimo. Abnormalno veliko izbacivanje plazme iz Sunca dogodilo se u srpnju te godine, prolazeći kroz Zemljinu orbitu točno na mjestu gdje se naš planet nalazio samo devet dana ranije.

Da je ta solarna masa pogodila Zemlju, posljedice bi bile katastrofalne. Uzrokovalo bi to materijalnu štetu od oko trilijuna dolara, a oporavak bi trajao cijelo desetljeće. U vremenu kad toliko toga ovisi o tehnologiji, takvo što je zaista zastrašujuće.

7. 4581 Asclepius, 1989. godine

4581 Asclepius ime je dano asteroidu koji je bio na 645 tisuća kilometara od toga da uradi u Zemlju u ožujku 1989. Čini se prilično daleko, no zbog toga je svijet kakvog poznamo mogao završiti. Asteroid je tim mjestom prošao samo šest sati ranije, čime su izbjegnute kobne posljedice.

Da je udario u Zemlju, eksplozija bi bila jednaka termonuklearnoj detonaciji od 600 megatona. Za usporedbu, najveći nuklearni uređaj ikad detoniran imao je tek 50 megatona. Oblak dima od te detonacije bio je sedam puta viši nego Mount Everest.

6. Lažni alarm 1983.

U rujnu 1983., Sovjetski sustav za nuklearno upozorenje obavijestio je da su SAD bacile nekoliko međukontinentalnih balističkih raketa prema SSSR-u. Kad se alarm oglasio, sustav je javio da je na putu pet balističkih raketa. Stanislav Petrov uz baze proglasio je da su upozorenja bila lažni alarm. Rekao je da bi u slučaju napada bilo ispaljeno stotine raketa, a ne njih pet.

Srećom, bio je u pravu. Petrov je spriječio ispaljivanje iz Sovjetske baze te noći, čime je vjerojatno spasio ljudsku rasu. Lažni je alarm tada pripisan rijetkom poravnanju sumčeve svjetlosti na visokim nadmorskim visinama.

5. Podmornica B-59

U jeku kubanske raletne krize, jedna sovjetska podmornica kliznula je tiho kroz ocean. Uskoro su ju zamijetili ratni brodovi američke mornarice koji su signalizirali podmornici da se identificira, no ruska posada nije toga bila svjesna.

Nepoznata Amerikancima, B-59 bila je naoružana nuklearnim torpedom s moći destrukcije jednakoj atomskoj bombi bačenoj na Hirošimu. Iako su željeli isploviti na površinu, misleći da ih se napada, zapovjednici podmornice raspravljali su o tome hoće li pucati. Bila su potrebna tri glasa a samo jedan je stajao na putu nuklearnom ratu. Vasili Arkhipov, jedan od zapovjednika uvjerio je kapetana da ih nitko ne napada. Nuklearni je rat tada bio mnogo bliže nego što se mislilo.

4. Pad Goldsbora B-52, 1961. godine

U siječnju 1961., bombarder B-52 nosio je dvije nuklearne bombe tipa Mark 39, srušio se u zraku, što je rezultiralo ispadanjem atomske bombe od osam megatona na Goldsboro u Sjevernoj Karolini. U vrijeme pada, američka je vlada govorila da nema opasnosti od detoniranja takve bombe, no neke informacije koje su u javnost izašle tek 2013. godine pokazale su da je jedna bomba bila iznimno blizu tome. Svaka od palih bombi bila je oko 250 puta jača od one bačene na Hirošimu. Da je vjetar puhao u tom smjeru, smrtonosni radioaktivni pad mogao se dogoditi u New Yorku.

3. Mjesec nas je gotovo sve ubio

U listopadu 1960. radar za rano upozorenje smješten na Grenlandu počeo je slati upozorenja da je u tijeku izvršenje nuklearnog napada na SAD. Svi u vojsci su počeli paničariti, a potom je netko pitao – zašto bi Sovjetski savez izvršio napad u vrijeme kad je njihov vođa u SAD-u? Izvješća radara tada su još jednom provjerena i pokazalo se da je Mjesec razlog cijeloj panici.

2. Program obuke tretiran je kao stvarnost

1979., programeri u NORAD-u gotovo su pokrenuli Treći svjetski rat kad su naišli na kompjutersku simulaciju sovjetskog napada. Kompjuterski sustav na koji su naišli, prikazivao je uživo simulaciju lažnog napada, kao vježba obrane.

Ljudi su se već opraštali sa svojim najmilijima, a u vojsci je zavladao pravi kaos. Kad je netko konačno došao do ideje da je sve simulacija, nastupilo je veliko olakšanje.

1. Kubanska raketna kriza 1962.

Oko ponoći u listopadu 1962., kubanska je raketna kriza bila na svom vrhuncu. Bombarderi naoružani nuklearnim bombama neprestano su bili u zraku, a svijet je držao dah i molio za mirno rješenje.

Jedan stražar u zračnoj bazi Duluth vidio je kako ogradi prilazi misteriozna figura. Pucao je nekoliko puta, čime je aktivirao alarm, a taj je alarm aktivirao alarme u obližnjim bazama. U zračnoj bazi Volk Field oglasio se pogrešni alarm, a to je bio onaj koji signalizira početk Trećeg svjetskog rata.

Piloti su već bili u pripremi, kao i nuklearne bombe. Samo su sekunde dijelile od bacanja atomske bombe na rusko tlo. Tad je kamion došao na to mjesto i panično pokušao signalizirati da se radilo o lažnom alarmu. Ispostavilo se da je sjena u koju je čuvar pucao bio tek jedan zbunjeni medvjed.