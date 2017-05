DESET NEVJEROJATNIH EFEKATA LEPTIRA: Kako su naizgled nevažne sitnice odigrale ključnu ulogu u povijesti čovječanstva

Ponekad i malena, naizgled beznačajna odluka može promijeniti sve. Neki od najvećih trenutaka u posljednjem stoljeću ovisili su o sitnim odlukama. Male stvari poput one kada brijač u svojem salonu ostavi primjerak časopisa, ili kada vozač pogrešno skrene na cesti, mogu izazvati lančane događaje koji su promijenili svjetske vođe i izazvali ratove.

Donosimo deset takvih primjera.

10. Elian Gonzalez prouzročio je rat u Iraku

Kad je Sadaam Hussein čekao da bude obješen na Kampu pravde, sasvim sigurno nije znao da su događaji koji su ga do tamo doveli počeli zbog jednog kubanskog dječaka koji se ukrcao na brod za Ameriku, no zaista je bilo tako. Na neki čudan i indirektan način, Elian Gonzales prouzročio je rat u Iraku.

Ne, on nije osoba koja je rekla Georgeu Bushu da Irak ima oružje za masovno uništenje, no on je osoba koja ga je odabrala. Bush je postao predsjednik nakon jednih od najneizvjesnijih izbora u povijesti – u Floridi je pobijedio sa samo 537 glasova razlike, a upravo je Florida bila ta koja mu je osigurala izbor.



Te je glasove osvojio upravo zbog Eliana Gonzalesa. Kubansko-američka zajednica na Floridi bila je bijesna zbog načina na koji su Demokrati postupali s njima, da je dodatnih 50.000 njih na Floridi glasovalo za Republikance. Što znači, da se Elian Gonzales nije ukrcao na brod za Ameriku, Al Gore bi vjerojatno postao američki predsjednik, a rat u Iraku se gotovo sigurno tada ne bi dogodio i svijet bi danas bio drugačije mjesto.

9. Jeri Ryan odgovorna je za Obamino predsjedništvo

Možda Sadaam Hussein nije znao da ga je na neki način Elian Gonzales ubio, no kad je Barack Obama, prvi američki predsjednik Afroamerikanac, sjeo u Ovalni ured, vjerojatno je jako dobro znao da je tamo zbog Jeri Ryan – žene koja je glumila u Star Trek Voyageru.

Obamin put do predsjedništva počeo je još dok je on bio senator. Tada se kandidirao protiv supruga Jeri Ryan, Jacka Ryana. Teško je reći bi li ga mogao pobijediti sam, no zbog toga što je Jack Ryan pokušao nepodopštine sa svojom suprugom, nije ni morao. Tijekom izbora, papiri za razvod bračnog para Ryan izašli su u javnost, otkrivajući da je Jack Ryan svoju suprugu pokušao odvesti u neke bizarne klubove s kavezima, bičevima i sličnim.

‘Htio je da se seksamo tamo dok drugi par gleda. Odbila sam’, rekla je Jeri Ryan.

Nakon tog je skandala Jack Ryan ispao iz izborne trke, a Obama je tad glatko pobijedio. Na mjestu senatora polako je napredovao sve dok nije postao predsjednik, a sve zbog toga što je jedan čovjek pokušao svoju ženu nagovoriti na seks klub.

8. Woodrow Wilson ignorirao je pismo i prouzročio Vijetnamski rat

1919., Woodrow Wilson je bio u Versaillesu na Pariškoj mirovnoj konferenciji kad je primio pismo od jednog mladog socijalista koji je tražio sastanak s njim. Wilson je tada bio veoma zauzet i ignorirao je taj zahtjev, a to je dovelo do niza događaja koji su naposljetku uzrokovali Vijetnamski rat.

Taj je mladić koji mu je napisao pismo bio Ho Chi Minh. U to je vrijeme još bio otvoren za različite ideje. Samo je želio neovisnost Vijetama. Inspirirala ga je Američka deklaracija neovisnosti i nadao se da će ga američki predsjednik razumjeti i pomoći im u stjecanju neovisnosti od Francuske. No Wilson je njegovo pismo ignorirao, a Ho Chi Minh se razočarao u Ameriku. Umjesto toga je pomoć potražio u Sovjetskom savezu. Tamo je učio o marksizmu, sastao se sa Trockim i Staljinom i postao komunist. Kad je Vijetnam stekao neovisnost od Francuske, Ho Chi Minh je vodio komunističku grupu koja je podijelila Vijetnam u dva dijela. Tada je počeo Vijetnamski rat, koji se možda nikad ne bi dogodio da je Woodrow Wilson imao samo malo više vremena.

7. Tučnjava u kafiću dovela je do Brexita

Kad je Velika Britanija glasovala za izlazak iz Europske unije, svi su ostali zapanjeni i nije im bilo jasno kako se takvo što moglo dogoditi. Odgovor nije bio daleko – sve se dogodilo u malenom baru ‘Stranger’s Bar’ u blizini Westminstera.

2012. se laburist Eric Joyce tamo napio. Pritom je vikao da ima ‘previše torijevaca’ u baru i time izazvao veliku tučjavu. Na kraju je uhićen, a prilikom uhićenja je vikao ‘Ne možete mi ništa, ja sam zastupnik u Parlamentu!’. Laburisti su tada shvatili da ga moraju zamijeniti.

Njegov je pijani ispad izazvao niz događaja koji su završili Brexitom. Najprije su Laburisti optuženi da su najdarežljivijim donatorima stranke prepustili odluku o tome tko će Joycea zamijeniti. Zatim, kako bi vratili reputaciju, vođa laburista Ed Miliband počeo je dopuštati svakome tko bi platio samo tri funte učlanjenje u stranku. Tisuće se ljudi učlanilo i izabrali su novog vođu Jeremyja Corbyna.

Bez novog pravila o tri funte, Corbyn zasigurno ne bi bio odabran, a upravo njega velik broj ljudi krivi za Brexit. Njegova ga stranka definitivno krivi. No tada je već bilo prekasno. Velika Britanija izlazi iz Europske unije samo zbog jednog pijanca koji se potukao u baru.

6. Terapeut iz ‘Kraljeva govora’ stvorio je Fox News

Lionel Logue iz filma ‘Kraljev govor’ bio je logoped kojem je kralj George VI odlazio kako bi rješio svoj problem s mucanjem. Vjerojatno je Logue smatrao da je pomoć monarhu najveći utjecaj koji će on imati na svijet, no zapravo je i ne znajući učinio nešto drugo. Odgovoran je za modernu američku politiku.

Prije nego što je radio za kralja, Logue je pomagao reporteru Keithu Murdochu s njegovim teškim mucanjem. Zahvaljujući tome, Murdoch je razvio uspješnu karijeru novinara i novinskog magnata.

Kada je Keith umro, njegovu je tvrtku nasljedio njegov sin Rupert Murdoch koji je kasnije stvorio News Corporation, i naposljetku Fox News. Fox je više od obične postaje za vijesti – snaga je to koja je promijenila način na koji su Amerikanci razmišljali. Jedna je studija pokazala da je do osam posto ljudi koji su gledali Fox News zbog te postaje prešlo s podrške demokratima na podršku republikancima. Fox je tako dobio nadimak najvažnijeg igrača u američkim izborima.

5. Franz Ferdinand je ubijen zbog pogrešnog skretanja

Smrt Franza Ferdinanda bila je okidač za Prvi svjetski rat. Jedan je to od najvećih efekata leptira u ljudskoj povijesti, a nikad se ne bi dogodio da je vozač provjerio kartu prije skretanja.

Ferdinand je već imao loš dan. Svi koje je susreo u Sarajevu željeli su mu smrt. Bomba koja je imala za cilj ubiti ga eksplodirala je prerano. On se izvukao, ali neki iz njegove pratnje završili su u bolnici.

Vjerojatno je tada trebao shvatiti da je vrijeme da ode kući, no Ferdinand je, umjesto toga, inzistirao na tome da posjeti svoje ranjene prijatelje. Njegov vozač nije poznavao tamošnje ulice pa je pogrešno skrenuo i automobil je tako prošao ulicom u kojoj je bio Gavrilo Princip, muškarac koji ga je pokušao ubiti. Naposljetku je to i uspio.

4. Pogreška glasnogovornika srušila je Berlinski zid

Kad su tisuće ljudi preplavile kontrolne točke Berlinskog zida, bio je to kraj jedne ere. Godine podijeljene Njemačke bile su na kraju, a raspad Sovjetskog saveza nije bio daleko. A sve se to dogodilo jer je jedan čovjek, Günter Schabowski, napravio pogrešku.

Schabowski je bio glasnogovornik Komunističke partije. 9. studenog 1989. su mu dali komad papira na kojem je bila objavljena velika promjena. Trebala je to biti privremena mjera kojom su oni iz Istočne Njemačke trebali dobiti pravo da posjete Zapadnu Njemačku ako bi se prijavili za to te ako bi im prijava bila odobrena. Na papiru to nije bilo sasvim jasno naznačeno. Schabowski je pročitao što je pisalo, a publici je to zvučalo kao da bilo tko s putovnicom može prijeći na drugu stranu zida ako želi. Kada je jedan novinar pitao kada novo pravilo stupa na snagu, Schabowski je na papiru pokušao pronaći odgovor, no nije to uspio pa je rekao – odmah.

Tisuće je ljudi tada pohitalo na kontrolne točke zida i pokušalo prijeći na drugu stranu. Stražari nisu znali što činiti a nisu htjeli primjenjivati silu pa su ih samo pustili. Berlinski je zid tako pao.

3. Bill Clinton je odabran zbog časopisa kod brijača

1962., mladić imena Ross Perot sjedio je u čekaonici kod brijača i čekao red za šišanje, pritom prelistavajući jedno izdanje časopisa Reader’s Digest koje mu je promijenilo život.

Tada je radio u IBM-u, gdje su njegove ideje ignorirali. Bio je nezadovoljan. U časopisu je pročitao jedan citat ‘Hrpa ljudi živi živote tihog očaja’. Kasnije je Perot rekao da mu je ta rečenica promijenila život. Idućeg je dana dao otkaz u IBM-u i uskoro je osnovao svoju tvrtku, EDS. Perot je tada postao jako bogat, a 1992. je postao najuspješniji neovisni kandidat za predsjednika SAD-a.

Natjecao se protiv Georgea Busha i Billa Clintona. Bez njega bi Clinton tada zasigurno izgubio. Ne samo da je to promijenilo osam godina američke povijesti, nego je i završilo karijere kandidata Ala Gorea i Hilary Clinton. Da taj brijač toga dana nije imao izdanje Reader’s Digesta u svom salonu, možda bi američka povijest bila potpuno drugačija.

2. Jedan britanski vojnik pokazao je milodrđe i to je prouzročilo holokaust

1918. se Henry Tandey borio u britanskoj vojsci u Francuskoj. Tamo je odlučio poštedjeti život jednog čovjeka. Zbog toga je umrlo 60 milijuna ljudi.

Borio se u bitci za Marcoing, a Nijemci su se tada počeli povlačiti. Neprijateljski su vojnici počeli bježati, a jedan od njih zalutao je na njegovu liniju. Tandey je uperio svoj pištolj u odbjeglog Nijemca, no on je bio ozlijeđen i bježao je kako bi spasio svoj život. Tandey nije mogao povući okidač. Nijemac mu je zahvalio i pobjegao.

Tandeyevo lice je kasnije završilo na propagandnim posterima, a dvadeset godina kasnije taj je poster završio u rodnoj zemlji Adolfa Hitlera.

Kada je Hitlera posjetio Neville Chamberlain, pitao ga je zašto kod sebe ima britanski propagandni poster. Hitler mu je odgovorio da je na posteru lice čovjeka koji ga je gotovo ubio.

Ova je priča toliko nevjerojatna da mnogi nisu mogli vjerovati da se zaista dogodila, no godinama kasnije je pronađen i dokaz: pismo Hitlerovog pomoćnika napisano 1937. godine, u kojem se Fuhrer zahvaljuja na posteru.

1. Gradski je vijećnik ubio psa i stvorio moderni terorizam

1933. jedan je gradski vijećnik iz Teksasa, Charles Hazard, bio jako iznerviran zbog psa svog susjeda. Maleni je pas neprestano mokrio po njegovom vrtu i cvijeću pa je Hazard odlučio riješiti taj problem. Umiješao je komadiće stakla u pseću hranu, ubio psa a pritom potpuno promijenio svjetsku povijest.

Taj je pas pripadao tada 13-godišnjem Charlieju Wilsonu, koji je odlučio da će se osvetiti. Hazard je baš bio pred reizborom, a Wilson je odlučio ići od vrata do vrata i svima reći što je Hazard učinio njegovom psu. Ponudio se i odvesti ih na birališta. Promijenio je mišljenje 95 birača. Oni nisu glasali za Hazarda i on je izgubio s razlikom od 16 glasova. Prvi put u životu, Charlie Wilson promijenio je politiku.

Taj ga je trenutak inspirirao da i sam postane političar. Kad je odrastao, postao je predstavnik u Kongresu, a kad je izbio sovjetsko-afganistanski rat, promijenio je povijest. Vodio je kampanju za dobivanje američke pomoći za Afganistan, stavljajući im tako raketne bacače u ruke i mijenjajući tijek rata.

Zbog Wilsona su afganistanski Mudžahedini dobili rat, SSSR je izgubio, a to je bio jedan od vodećih razloga za pad Sovjetskog saveza. Nastali su talibani i Al-Qaeda, s Osama bin Laden je tada izveo najveći teroristički napad u povijesti. Počela je moderna era terorizma,a sve zbog toga što je jedan gradski vijećnik ubio psa jednog dječaka.