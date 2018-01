DAILY MAIL SE ZGRAŽA KAKO HRVATI PARKIRAJU: ‘Ovdje nikoga nije briga za crtu. Svi su nakrivljeni, ovdje se to tako radi’

Britanski Daily Mail objavio je video snimku s jednog hrvatskog parkirališta.

Na snimci se vidi kako je većina automobila parkirana ukoso i/ili izvan crta obilježenih za parking.

‘Primijetili smo da ovdje u Hrvatskoj ljudi zbilja ne znaju dobro parkirati svoje automobile. Svi su automobili nakrivljeni i nitko ne pazi kako parkira. Ovdje u Hrvatskoj to jednostavo tako rade’, napisano je u snimci na kojoj se zatim prikazuje kako vozač jednog automobila prolazi kroz jedno parkirno mjesto kako bi došao do drugog, no i dalje ne pazi na crte i parkira ukrivo. Nakon toga se na snimci pokazuje još nekoliko loših parkiranja, a svaki od snimljenih automobila stao je na crtu.



‘Neki su zbilja ponosni na svoje parkiranje, poput ovog gospodina ovdje’, piše na snimci na kojoj je prikazano kako je jedan automobil parkiran na dva parkirna mjesta.

U komentarima ispod snimke objavljene na Facebooku neki pišu da se nitko ne žali na ovakvo parkiranje osim onoga koji je sve snimio.

‘Ovo je dokaz da u Hrvatskoj nitko ne pati od opsesivno-kompulzivnom poremećaja kao ti’, napisao je jedan komentator snimatelju.

‘Ovo radiš kad nemaš života pa ismijavaš državu na osnovu 10-ak auta za koje na kraju krajeva nismo ni sigurni da su hrvatski!? Bravo, dođi nam opet, nemamo dovoljno budala’, jedan je od komentara korisnika Facebooka iz Hrvatske.

‘Ima u životu važnijih stvari od parkiranja unutar crte.’

‘Sigurno većina parkirališta iz zraka izgleda ovako’, još je jedan od komentara.