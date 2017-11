DAČIĆ NAJAVIO OSTAVKU NA MJESTU PREDSJEDNIKA SPS-a: ‘Svima sam za sve uvijek ja kriv. Dosta mi je svega’

Srbijanski šef diplomacije i čelnik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić najavio je povlačenje s mjesta predsjednika te stranke na čijem je čelu od 2006. godine, objavio je u ponedjeljak beogradski tisak.

“Mene ne mogu smijeniti, mogu samo ja otići, o čemu razmišljam. Vjerojatno se više neću kandidirati za predsjednika stranke”, izjavio je Dačić za list Kurir.

Komentirajući ranije tvrdnje tog lista kako ga aktualni potpredsjednik socijalista Branko Ružić želi smijeniti i preuzeti njegovo mjestu na čelu SPS-a, Dačić je najavio mogućnost da stranački kongres, na kojem se bira vodstvo stranke i njezini organi, bude održan i prije nego je planirano.

“Podigao sam stranku iz pepela poslije 5. listopada (2000. godine i pada režima Slobodana Miloševića)… Svima sam za sve uvijek ja kriv – i u stranci i u koaliciji, pa je vrijeme da se to završi. Dosta mi je svega”, rekao je Dačić, čija se Socijalistička partija Srbije koalicijski partner Srpske napredne stranke bivšeg premijera i aktualnog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.



Dačić je u vrijeme Slobodana Miloševića bio predsjednik mladih socijalista Beograda 1990. godine i glasnogovornik Socijalističke partije Srbije od 1992. do 2000., vodio je Gradski odbor SPS-a i bio potpredsjednik socijalista od 2000. do 2003. Srbijanski premijer bio je od 2012. do 2014. godine.