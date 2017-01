ČOVJEK TOPLOG SRCA: Papa podijelio vreće za spavanje beskućnicima koji se smrzavaju na ulicama Rima

Nakon podjele sendviča i pića na blagdan Bogojavljenja, papa Franjo podijelio je bekućnicima u Rimu vreće za spavanju i osigurao vozila kako bi prenoćili po velikoj studeni koja je zahvatila glavni grad Italije, objavila je novinska agencija Ansa u subotu.

Centri za pomoć beskućnicima otvoreni su dulje nego obično, rekao je Konrad Krajewski, Papin djelitelj milostinje.

Nekoliko beskućnika umrlo od hladnoće

“Motor vozila ne smije biti upaljen noću jer je to opasno, no kao zaštićeni prostor i to je neki zaklon”, rekao je Krajewski, kako prenosi Ansa.

Vreće za spavanje dizajnirane su da ugriju korisnike i pri temperaturama koje se spuštaju na 20 stupnjeva Celzijevih ispod ništice.



Središnja i južna Italija pogođene su neuobičajenim hladnim valom zbog čega je nekoliko osoba umrlo, uglavnom beskućnika.

Talijanska vlada nije potvrdila smrtne slučajeve kao posljedicu hladnog vala, no mediji su o njima dosta izvještavali.

Briga za siromašne u središtu papinog pontifikata

Poglavar 1.2 milijarde katolika skrb za siromašne označio je središnjom temom svoga pontifikata. Poznat je po skrbi za beskućnike kojima je u mnogo navrata dijelio vreće za spavanje.

U petak je podijelio sendviče i piće beskućnicima i izbjeglicama kako bi im zahvalio što su taj dan podijelili vjerske letke okupljenima u Vatikanu na blagdan Bogojavljenja.

Papa je ranije naredio da se instaliraju tuševi za beskućnike tik uz Trg Svetog Petra u Rimu i podijelio 1500 napolitanskih pizza nakon kanonizacije Majke Tereze prošle godine.

Sredinom studenoga pozvao je u Rim 6000 beskućnika iz cijelog svijeta, a među njima i iz Hrvatske na Festival radosti i milosrđa kojim je završeno zatvaranje Godine milosrđa.

