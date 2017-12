PRAVI VUK S WALL STREETA O BITCOINU: ‘Radi se o velikoj prijevari. To je balon koji će svakog trenutka eksplodirati’

‘To je masovna prijevara, sve će se vrlo brzo strmoglaviti’.

Muškarac koji je bio stvarna inspiracija za film ‘Vuk s Wall Streeta’ rekao je jučer da je kriptovaluta bitcoin zapravo velika prijevara.

‘Njih 5 ili 10 posto vas sigurno pokušava prevariti’

Jordan Belfort kaže da je velika vjerojatnost da će vrijednost bitcoina pasti. ‘To je masovna prijevara najvišeg reda za sve. Vjerojatno 85 posto ljudi koji to rade nemaju loše namjere, no problem je što njih 5 ili 10 posto pokušava prevariti vas’, kaže Belfort za Financial Times. Belfort je inače bivši burzovni mešetar koji je vodio 100 milijuna dolara vrijednu manipulaciju dionicama zbog koje je završio u zatvoru. O svojim je iskustvima napisao memoare, Vuk s Wall Streeta, koji su kasnije adaptirani u film Martina Scorcesea. Belforta je u filmu glumio Leonardo Di Caprio.

Bitcoin je jučer srušio najveću dosadašnju vrijednost od 18.000 dolara na Bitstamp burzi, do devet posto toga dana, a sve je više upozorenja na rizik ulaganja u taj visoko nestabilni instrument. Nedavni zapanjujuć rast cijene te kriptpvalute, više od 1.700 posto od početka godine, doveo je do rastuće zabrinutosti da je tržište balon koji bi svakog trena mogao puknuti. Bitcoin se do sada samo u prosincu popeo na gotovo 80 posto, a u petak je na luksemburškoj burzi Bitstamp dosegao vrijednost od 17.900 dolara. Belfort smatra da će vrijednost bitcoina u kratkom roku porasti, prije no što se sruši.

‘Bitcoin je kao balon koji će svakog trena puknuti’

‘Mislim da je jako opasno što ljudi sada na to gledaju kao na veliku stvar. Siguran sam da je to samo balon koji će eksplodirati’, rekao je za CNN i usporedio bitcoin s ‘manijom tulipana’ iz 17. stoljeća u Nizozemskoj, kad je vrijednost tulipana naglo porasla prije nego što se ubrzano strmoglavila. ‘Iduća je faza ta da će bitcoin ići još više, a zatim će, garantirano, pasti. Da ste najdiscipliranija osoba na svijetu, vjerojatno postoji mala mogućnost da zaradite nešto novca. No to nije u ljudskoj prirodi: ljudi će zaraditi novac, a onda će ga htjeti još. Tako je bilo i u tulipanskoj groznici, a onda se sve rasplinulo’, kaže.