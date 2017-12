ČOVJEK KOJI JE UKRAO SHOW U BEOGRADU OTKRIO ŠTO SE ZAPRAVO DOGAĐALO: ‘Draganu sam rekao: Nemoj, molim te’

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović jučer je na konferenciji za novinare u Beogradu ‘ukrao’ show i, iako to nije bilo predviđeno, uzeo je riječ i dao kratku izjavu.

Nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem ‘zaiskrilo’ je između trojice članova i to na temi priznanja Kosova. Neki izvori jučer su tvrdili da je Bakir Izetbegović u nekoliko navrata s Draganom Čovićem usuglasio stav koji će ovaj iznijeti na presici, no u razgovoru za Al Jazeeru Izetbegović uvjerava da to nije bilo baš tako.

“Rekao sam Draganu: ‘Nemoj, molim te, takvu stvar reći u ime sve trojice'”, otkrio je Izetbegović.



‘Ne može govoriti u moje ime’

Čović je, naime, na konferenciji za novinare izjavio da se stav BiH oko priznanja Kosova ne mijenja i da će tako biti sve dok Srbija ne promijeni stav. To se nije svidjelo Izetbegoviću pa je umalo upao u riječ kolegi iz Predsjedništva.

“Reagirao sam jer ne može Čović govoriti u moje ime. Htio sam se ograditi i pojasniti stvari”, rekao je Izetbegović za Al Jazeeru i još jednom demonstrirao o kakvim se razlikama u mišljenjima radi.

“Što se mene tiče, ovdje se radi o potrebi potvrde suvereniteta kada su u pitanju međunarodni odnosi i vanjska politika Bosne i Hercegovine i donošenja odluka”, poručuje Izetbegović dodajući da su razgovori s Vučićem protekli u korektnoj i iskrenoj atmosferi.

‘Reakcija Hrvatske bespotrebna’

Reakciju Hrvatske i Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine na presudu šestorici čelnika Herceg-Bosna vidi kao bespotrebnu i besperspektivnu.

“Ako se želimo ponašati na civiliziran način i ako želim biti dio međunarodne zajednice, svi moramo prihvatiti presude koje su donesene na sudu UN-a”, zaključio je Izetbegović.