Deset godina nakon što je počela posljednja velika ekonomska kriza koja je cijeli svijet bacila u recesiju, jedan od nekolicine ljudi koji su je onomad predvidjeli, profesor Steve Keen, upozorava kako je nova gospodarska kriza neizbježna.

Dana 9. kolovoza 2007. godine francuska investicijska banka BNP Paribas obznanila je da zatvara tri investicijska fonda specijalizirana za američko subprime tržište (krediti za riskantne dužnike), objasnivši taj potez rastućom brigom za likvidnost i potencijalnim padom prihoda.

Ostatak je povijest – banke su krahirale, nezaposlenost je eksplodirala, padale su i vlade. Cijelo desetljeće su političari, regulatori i financijaši traŽili načine za oporavak, ali i rješenja kojim bi se sličan scenarij u budućnosti zaustavio.

Predvidio krizu kad drugi nisu

Profesor Steve Keen, šef katedre za ekonomiju na londonskom Kingston Universityju, predvidio je tu krizu u trenucima kad većina akademskih ekonomista nije vidjela nikakvu prijetnju. Keen je sada za ruski RT rekao kako je nova gospodarska kriza iza ugla, ako ne promijenimo pristup rješavanju pitanja dugova. On vjeruje da su svi previše fokusirani na dugove država i vlada, a prošlu krizu uzrokovali su, kako ih Keen naziva, ‘pomahnitali privatni dugovi’.



‘Britansko gospodarstvo nije stabilno. Ono se još uvijek nalazi u postkriznom razdoblju najveće krize od Velike depresije te još uvijek nema razvijene svijesti političkih krugova o tome što je zapravo dovelo do krize’, kaže Keen.

‘Torijevci su vrlo uspješno uvjerili birače da je krizu izazvalo vladino trošenje golemih količina novca što je apsurdno. To bi tehnički značilo da su troškovi britanske vlade izazvali krizu u Sjedinjenim Američkim Državama. To je čista besmislica. Sve to dovelo je do mjera štednje posljednjih deset godina koje su dodatno oslabile gospodarstvo’, kaže Keen.

Golemi privatni dugovi

Dodaje kako je privatni dug dosegnuo razinu od 195 posto BDP-a u postkriznom razdoblju. Sada je na 170 posto BDP-a, ali to je tri puta veći dug no što su ga Britanci imali prije Margaret Thatcher.

‘Sve se to ignorira, nitko niša ne radi po tom pitanju. S tm količinom duga lako nam se može dogoditi nova kriza, no vjerojatnije je da će nam se dogoditi stagnacija’, smatra Keen.

No, dodatni razlog za brigu gospodarstva Belgije, Kine, Australije, Kanade i Južne Koreje koje su izbjegla posebnu krizu tako što su posuđivali novac. Sada im to visi nad glavom jer će imati još veći teret dugova kad se dogodi nova kriza koja bi prema Keenu mogla udariti između 2017. i 2020. godine.

‘Ova gospodarstva su veličine američkog gospodarstva pa kada padnu kriza će se preliti na ostatak svijeta’, kaže Keen.

Kina je, po njemu, kritična. Povećala je javni dug na koji su kamate goleme, a dug privatnog sektora je prešao 200 posto BDP-a po čemu je kinesko gospodarstvo slično onim prezaduženima poput Irske ili Španjolske prije 2008. godine. A svi znamo što se njima dogodilo nakon početka krize.