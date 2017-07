ČOVJEK KOJI JE PREŽIVIO NEMOGUĆE: ‘Tenk me pregazio – dva puta! Iako su me vidjeli, nisu se zaustavili…’

Snimka nadzornih kamera otkriva je kako je jednog čovjeka dva puta pregazio tenk prilikom pokušaja puča u Turskoj koji se dogodio prošle godine. Preživjeli je razgovarao s BBC-jevim novinarima i ispričao im što se dogodilo.

Prije godinu dana, 15. srpnja 2016. godine u Turskoj se dogodio pokušaj puča. Sabri Unal pridružio se tisućama drugih koji su izašli na ulice oduprijeti se pobuni.

‘Vidio sam da se tenkovi približavaju i bacio sam se na cestu kako bih ih zaustavio. U tom je trenutku prvi tenk stigao ali nije stao. Prešao je preko mene. Kad sam ustao, vidio sam da stiže drugi tenk. Dignuo sam desnu ruku da mu signaliziram da se zaustavi. Iako su me u tenku vidjeli, nisu se zaustavili. Tenk mi je zdrobio desnu ruku.

Zbog toga što na ruci više nisam imao kože, uzeli su ju s moje noge. Tri sam mjeseca proveo u bolnici. Naravno da sam ljut. Ponekad pomislim, da sam samo uspio potrčati malo više u lijevo, možda sada ne bih bio ovako ranjen. Da sam otišao na most na Bosporu, možda ne bih bio ranjen ovdje, no možda bi me ubili na mostu.



Da sam zaustavio tenkove, možda bih postao heroj, no mislim da sam mogao učiniti puno više nego što jesam. Da se barem taj puč nikad nije dogodio’, rekao je Sabri Unal za BBC.