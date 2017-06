CIMER PREMINULOG AMERIČKOG STUDENTA: ‘Potapšali su ga po ramenu i odveli. Ono što su učinili je bolesno’

Cimer američkog studenta koji je preminuo po povratku kući iz Sjeverne Koreje Danny Gratton opisao je kako su izgledali trenuci kada je posljednji put vidio danas pokojnog Otta Warmbiera.

Danny Gratton je inače menadžer za prodaju u Britaniji i proveo je četiri dana s Ottom Warmbierom i tijekom njih dvojac se povezao uz dobru čašicu. “Otto je bio divan mladić koji se našao u najnesretnijim mogućim okolnostima u koje bi teško tko povjerovao. To je nešto što mi u zapadnom svijetu ne možemo razumijeti, zlo koje stoji iza te diktature”, kazao je Gratton za Washington Post.

Warmbier je bio optužen da je ušao u predio hotela predviđen samo za osoblje i to tijekom druge večeri svog posjeta te da je pritom uklonio propagandni plakat sa zida. Sjevernokorejske vlasti su tvrdile da imaju snimke toga, a tijekom sudskog saslušanja student j eto i priznao. Osuđen je na 15 godina teškog rada.



Gratton tvrdi kako uopće ne bi mogao reći da je Warmbier osoba koja bi mogla učiniti takvo nešto, a opisao je i kako su izgledali njihovi posljednji zajednički trenuci.

Sve se odigralo u Međunarodnoj zračnoj luci u Pjongjangu u siječnju prošle godine u ranim jutarnjim satima. Kasnili su jer su ih u hotelu zaboravili probuditi. Kada su predavali putovnice cariniku pojvile su se dvije osobe iz osiguranja te odvele Warmbiera u privatnu sobu. Gratton je pretpostavio da se radi o rutniskom postupku budući da je njegov cimer Amerikanac.

Sumnjivi poziv

“Ništa nisu rekli. Dvojica stražara su došla i jednostavno ga potapšala po ramenu te ga odvela. Samo sam u polušali rekao da je to posljednji put da se vidimo. Velika je ironija danas u tim riječima. To je bilo to. To je zaista i bio posljednji put da sam ga vidio”, opisao je Gratton dodajući kako se Otto nije opirao, nije izgledao uplašeno te da je otišao s polusmješkom.

Vodiču skupine iz turističke agencije preko koje su putovali, Warbier se kasnije navodno javio na telefon te rekao kako mora u bolnicu te da je bolestan i da ne može putovati. No, Gratton navodi kako je to nemoguće jer njegov cimer nije pokazivao nikakve znakove bolesti ranije.

“Nitko ne zaslužuje to što su mu učinili. On je samo bio mlad momak koji je želio avanturu. Svako malo istaknu nekog kako bi nešto doakazali i ovo je jednostavno bio Ottov red. To je toliko bolesno, nepotrebno i zlo”, kazao je za Washington Post Gratton.