CIJENJENI PROFESOR ZA NET.HR O POLITIČKOJ DRAMI U SRBIJI: ‘Svi se bave Nikolićem, a nikoga ne zanima jedna puno opasnija stvar…’

Aktualni premijer želi na poziciju predsjednika, a aktualni predsjednik želi još jedan mandat. Na prvi pogled tako tako izgleda bit političke situacije u Srbiji, no pitanja je mnogo. Na neka od njih potražili smo odgovor.

U susjednoj nam se Srbiji spremaju predsjednički izbori, a iz dana u dan u tamošnjim medijima pojavljuju se, za mnoge, neshvatljive informacije. Nakon što se prvo doznalo kako će se ispred SNS-a za poziciju predsjednika kandidirati aktualni premijer Aleksandar Vučić, uskoro se priča zavrtjela i oko sadašnjeg predsjednika Tomislava Nikolića, iako on sam nikada namjeru kandidature nije potvrdio.

Informacija je to koja stigla od Sputnika pa se s razlogom mnogi pitaju – radi li se o spinu? No, bi li možda bilo pametnije pitati se – zašto se uopće Aleksandar Vučić kandidira? O cjelokupnoj situaciji u Srbiji razgovarali smo s prof. dr. sc. Dejanom Jovićem, profesorom na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti i stručnjakom za prostor jugoistočne Europe.

Vučić destabilizira institucije

‘Predsjednički izbori su neizbježni, njih se ne može pomicati kad nekome odgovara, za razliku od parlamentarnih. U Srbiji smo više puta do sad vidjeli prijevremene parlamentarne izbore. Vučić svoje mandate nije uspio dovesti ni do pola, imao je praksu sazivati izbore bez ikakvog razloga, a sad najavljuje da postoji mogućnost još jednih izvanrednih parlamentarnih izbora, a ako to i ne bude slučaj, on napušta mjesto premijera što zapravo znači pad vlade’, rekao nam je u razgovoru profesor Jović.

Jović smatra kako je ovdje ključno shvatiti da Vučić ovim potezima destabilizira institucije da bi ojačao svoju osobnu političku moć. ‘To je čovjek koji je skoro tri mjeseca formirao Vladu. Očigledno je da on voli kampanje i da se osjeća dobro u kampanjama, i dosad je bio u njima uspješan. Ali to je problem ako obećate u kampanji da ćete nešto ostvariti u mandatu, a mandat skratite na dvije ili jednu godinu, onda uvijek imate izgovor zašto niste ostvarili što ste obećali i time on postaje neuhvatljiv opoziciji, nemaju ga za što uhvatiti’, kaže naš sugovornik.

Zašto želi slabiju poziciju?

Nedugo nakon najave Vučićeve kandidature pojavila se informacija i o Nikolićevoj kandidaturi za drugi mandat na mjestu predsjednika Srbije. Iako ta informacija dosad nije bila službeno potvrđena, bila je dovoljna da izazove pravu lavinu reakcija. Ivica Dačić, potpredsjednik vlade, takvo što je nazvao sramotnim rekavši kako, ako netko ne prihvati odluku svoje stranke, svrstava se u red onih koji su protiv Vučića.

Profesor Jović smatra ovu situaciju, u najmanju ruku, neobičnom.

‘To je dosta čudno. Vidjeli smo da je informacija došla od Sputnika i nitko je do sad nije potvrdio, ali sad se svi pitaju zašto se Nikolić kandidira, umjesto da se pitaju zašto se Vučić kandidira. Racionalno je to neobjašnjivo. Netko tko ima tako veliku moć kao što je premijer, ima veliku kontrolu nad medijima, očito i sudstvom, nad svim sferama, sada se kandidira za manje važnu poziciju kao što je predsjednik’, smatra Jović.

Tri potencijalna objašnjenja

Pa zašto se onda Vučić kandidira, ako je, doista, takav potez, racionalno neobjašnjiv. Prema viđenju našeg sugovornika, za to postoje tri potencijalna objašnjenja. Prvo, tu je Vučićev strah od bilo kakvog dijeljenja vlasti.

‘On je u strahu od sustava u kojem bi trebao dijeliti vlast s bilo kime, a SNS nema drugog kandidata iz koji bi mogao pobijediti na izborima u prvom krugu’, smatra Jović.

Kao drugo moguće objašnjenje, Jović ističe Vučićevu potencijalnu namjeru gomilanja moći u rukama predsjednika na tragu Putina i Erdogana.

‘On možda ima neku namjeru da promijeni politički sistem, ali nema realne mogućnosti za to, on nema takvu moć da to provede zakonski, ali može pokušati de facto vladati s predsjedničkog položaja i onda postaviti nekog slabog premijera, međutim tu ima dosta pretendenata za poziciju premijera koji nipošto ne bi bili slabi’, ističe profesor Jović.

‘I treća mogućnost je – sujeta. Ljudi ako misle da mogu pobijediti onda idu na izbore, ali sve ovo je relativno neobjašnjivo s racionalnog stajališta’, smatra Jović.

No, ne pobjedi li u prvom krugu Vučić bi se mogao naći u problemima.

‘On se izlaže opasnosti da izgubi u drugom krugu, da se u drugom krugu svi ujedine protiv njega. Milošević i Tadić su, također, sazvali prijevremene izbore smatrajući da će ih sigurno dobiti, ali su na kraju ipak izgubili’, zaključuje naš sugovornik.

U svakom slučaju, rasplet situacije bit će zanimljivo pratiti, baš kao i poteze Aleksandra Vučića dospije li doista na poziciju predsjednika Srbije.