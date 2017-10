ČETVEROGODIŠNJEG AUTISTIČNOG SINČIĆA VUKLA NA POVODCU PO CESTI: ‘Nisam radi ovoga loša majka’

Snimka žene koja u Liverpoolu na povodcu vodi svojeg sina koji ima autizam i koji se opire i povlači po cesti, šokirala je i podijelila javnost.

Snimka je prvotno objavljena na Twitteru gdje je pregledana nekoliko tisuća puta, a prikazuje samohranu majku četverogodišnjeg autističnog dječaka koja pokušava što brže preći cestu dok se iza nje “vuče” njezin četverogodišnji sin. Dječak inače, boluje od autizma i na snimci se vidi kako ga majka po središtu Liverpoola vodi na povodcu, piše Daily Mail.

31-godišnjakinju su, nakon što je snimka postala viralna, “razapeli” na internetu i društvenim mrežama, a ona se, pravdala time da ju ljudi olako i prebrzo osuđuju jer “ne razumiju kako je to odgajati dijete koje ima autizam” i koje je samo nekoliko minuta prije nego što je video usnimljen, imalo žestoki izljev bijesa.



Majku ‘razapeli’ na društvenim mrežama

“Moj sin ima autizam, i često ima ‘žute minute’. Tad se baca po podu i ovo što radim u videu je jedini način da ga pokrenem. Kad ima takve napadaje bijesa, ne dopušta mi da ga podignem. Jednostavno se baci na pod poput vreće krumpira”, rekla je za britanske medije djetetova majka koja je ipak željela ostati anonimna.

Navela je i da su je jako razljutili komentari ljudi koji su njezinog sina uspoređivali s krpenom lutkom kao i neistiniti navodi da joj je sin pao, a da ga ona nije htjela podignuti.

“Ljudi me sada prozivaju da sam loša majka, ali ja to nisam. Trebali su doći do mene i pitati zašto ga držim na povodcu. Od svih koji su nas tad gledali, samo su dvije žene došle do mene i pitale me o čemu se radi. Ja bih svima ispričala o čemu je riječ, ali ljudi samo bulje u nas i misle “ovo nije normalno”, požalila se 31-godišnjakinja.

Dječak ima česte izljeve bijesa

Ona je inače, samohrana majka dječaku koji je od autizma obolio s dvije godine i koji se uznemiri kad se nađe na mjestu gdje ima više ljudi.

“Ljudi ne razumiju kako je teško imati dijete s autizmom, pogotovo kad je dijete snažno poput mojeg sina. Ranije me znao napasti i od jačine udaraca bi me oborio s nogu, ali on ne zna da me tako ozlijedio. Isto tako može ozlijediti i svoje prijatelje. Sve je to vrlo stresno. On nije zločesto dijete, on samo ima autizam”, dodala je.

Video je podijelio britansku javnost. I dok jedni osuđuju majku zbog povodca i načina na koji dijete vuče po cesti, svjedoci događaja tvrde da dijete nije izgledalo kao da mu je stvarno loše. Mnogi su priznali i da kad su vidjeli taj prizor da uopće nisu znali kako reagirati. Iako su se u medijima kasnije pojavile tvrdnje da video nije autentičan, tj. da na snimci nije pravo dijete, liverpoolska policija je potvrdila da istražuje okolnosti slučaja.