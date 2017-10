ČETIRI DANA, 60 PROSTITUTKI I ALKOHOL U POTOCIMA: Erotsku reklamu za ‘otok grijeha’ uklonili s YouTubea

Kolumbijska tvrtka koja je izradila izuzetno erotski nabijen videozapis, u svrhu oglašava četverodnevnog odmora na privatnom otoku u koji su uključeni seks i droga, dobila je opomenu, a njihov video je ekspresno ukonjen s YouTubea.

Svrha ovog video uratka je promocija ‘otoka za seks’ u vlasništvu kompanije Good Girls (Dobre djevojke) koja nudi booking za izlet na privatni otok za 30 muškaraca na kojima se nalazi 60 prostitutki koje im stoje na raspolaganju od 0 do 24 kao i neograničene količine alkohola.

Cijene putovanja kreću se o 3.900 kuna sve do deset tisuća kuna koliko iznosi najveći paket usluga.

Riječ je o otoku koji se nalazi na obalama Cartagene u Kolombiji, a sporni video prati jednog muškarca na njegovom putu do otoka užitka sugerirajući time da su put avionom, kao i brod koji vozi do otoka, uračunati u cijenu putovanja, piše The Independent.



Valja napomenuti kako je prostitucija legalna u Kolombiji, no posao svodnika je strogo zabranjen. Upravo je zbog toga ova reklama maknuta s YouTubea jer se pokušava razaznati je li njome prekršen zakon.