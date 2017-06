ČERNOBIL U PLAMENU: Gori u zabranjenoj zoni, plamen diže i širi radioaktivne čestice

U zabranjenoj zoni oko bivše nuklearke Černobil izbio je veliki šumski požar.

“Tijekom tehničkog rušenja stabala u zoni obvezne evakacije i zabranjenog pristupa, na području šumarske uprave Ljubjanskoje, zapalili su se ostaci stabala i šuma. Požar se proširio i zahvatio 20 hektara” stoji u objavi službe za izvanredne situacije Ukrajine. Požar gasi više od 22 vozila i sto vatrogasaca, a u intervenciju su poslani i helikopter te dva zrakoplova, prenosi RT. Šumski požari u ovoj zoni nisu rijetkost. U zoni zabranjenog pristupa 2015. izbilo je nekoliko požara, a najgori je bio u svibnju kada je izgorjelo 400 hektara. Požari u ovoj zoni prilično su opasni jer oslobađaju radioaktivne čestice iz bilja koje se potom dižu s dimom te šire nošeni vjetrom.

Jedan od razloga zašto su požari česti je i to što je područje potpuno zapušteno pa se vatra brzo širi. No to što je grad Pripjat zarastao u gustu šumi ima i dobrih strana, piše Independent.

Poprište najgore nuklearne katastrofe koja je zadesila čovječanstvo pretvorilo se u bogato stanište za divljač. Otkako su ljudi napustili Černobil i njegovu okolicu, ostavivši za sobom radioaktivnu pustoš, priroda je preuzela stvar u svoje ruke. Postupno, na površinu od 4 tisuće i 200 kilometara kvadratnih bjeloruske i ukrajinske pustoši, vratile su se životinje koje su u ostalim dijelovima Europe ugrožene, malobrojne i zaštićene vrste.