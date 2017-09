CERAR REAGIRAO NA IZJAVE PLENKOVIĆA: ‘Mi jesmo za dijalog, ali onaj koji će dovesti do implementacije presude’

Slovenski premijer Miro Cerar pozdravio je u Kopru, na margini sastanka s gospodarstvenicima tog dijela zemlje, najnovije “pomirljivije tonove” hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o arbitraži, ali i naglasio da stajalište njegove vlade ostaje jednako, a to je da je potreban dijalog o implementaciji arbitražne presude.

“To da je premijer Plenković izrazio potrebu za dijalogom shvaćam kao pomirljiviji stav hrvatske strane i smirivanje nakon ranijih vrlo radikalnih izjava. To me veseli. Mi jesmo za dijalog, ali takav koji će dovesti do implementacije presude”, kazao je Cerar novinarima, reagirajući na današnji sastanak Plenkovića s političkim strankama i njegove izjave.

Prema Cerarovim riječima, sve o čemu bude riječi tijekom dijaloga njega i premijera Plenkovića mora biti usmjereno na to “kako zajednički provesti odluku arbitražnog suda”, i to bez obzira bude li se govorilo o pitanju ribara, granici na kopnu ili čemu drugom.

“Za nas je ključan i jedini moguć samo dijalog o tome kako provesti arbitražnu presudu”, ponovio je Cerar, dodajući da je to više puta naglašavao od samog proglašenja arbitražne odluke.



Govoreći o nagađanjima da bi Hrvatska za Savudrijsku valu, odnosno Piranski zaljev mogla predložiti kondominij, zajedničko upravljanje i mogućnost da u njemu love i slovenski i hrvatski ribari, Cerar je kazao: “Proučit ćemo sve nove prijedloge, ali je slovensko stajalište i dalje da arbitražnu presudu treba implementirati”.

“Na moru su granice već sasvim jasne, tamo ni ne treba nešto više učiniti osim to da ih jednostavno počnemo poštovati i provoditi odgovarajuće postupke u cijelosti. S druge strane, na kopnu će biti potrebno, vjerojatno i preko nekog mješovitog povjerenstva, sasvim precizno na terenu postaviti one granične oznake koje su odlukom arbitara u osnovi ionako već određene”, kazao je Cerar.

Slovenski je premijer dodao da se slaže s ministrom vanjskih poslova Karlom Erjavcem da je poseban bilateralni sporazum s Hrvatskom o granici nepotreban, odnosno neprihvatljiv.

“O tome smo u vladi cijelo vrijeme na jasnom stajalištu. Od toga ne odstupa ni vlada ni ja osobno”, kazao je Cerar u Kopru.