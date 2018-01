CERAR: ‘Ako Hrvatska ne implementira arbitražnu mjeru, morat ćemo upotrijebiti pravna sredstva’

“Odluku arbitara treba poštovati i implementirati, od toga nisam odstupio niti za milimetar, a neću niti ubuduće”, rekao je Cerar

Pravni okvir za rješavanje graničnog pitanja koji predlaže Hrvatska za Sloveniju je neprihvatljiv i ona će inzistirati na implementaciji arbitražne presude, naglasio je u razgovoru za ljubljanski dnevni list “Dnevnik” od subote slovenski premijer Miro Cerar, dodavši da u tom stajalištu Ljubljane očekuje i potporu Europske komisije.

“Hrvatski me je premijer (Andrej) Plenković na zadnjem sastanku u Zagrebu uvjeravao da implementacija arbitražne presude nije jedini put i da oni o granici žele ponovno pregovarati, što sam kao i ranije odlučno odbio”, kazao je Cerar, dodavši kako bi Hrvatska u novim pregovorima vjerojatno zahtijevala više nego što je “dobila” arbitražnom presudom koja je po njegovim riječima konačno rješenje obvezujuće za obje strane.

Slovenija ne prihvaća prijedlog Hrvatske

“Po prvi put u povijesti imamo definiranu cijelu granicu s Hrvatskom. Hrvatska bio u novim pregovorima željela dobiti više, osobito na moru, i to nam jasno poručuje, a to je za nas sasvim neprihvatljivo”, kazao je slovenski premijer.



“Odluku arbitara treba poštovati i implementirati, od toga nisam odstupio niti za milimetar, a neću niti ubuduće”, rekao je Cerar, te dodao da Sloveniji u slučaju da Hrvatska ne pristane na implementaciju arbitraže i to u “najkraćem vremenu” preostaje tužba pred europskim sudom ili druga pravna sredstva.

Istodobno, slovenski je premijer zanijekao da je njegova “oštrija retorika” koju u zadnje vrijeme koristi kad govori o odnosima s Hrvatskom motivirana slabijim rejtinzima njegove Stranke modernog centra (SMC) pred parlamentarne izbore predviđene za manje od pola godine.

Arbitraža je u fokusu slovenske politike

“Naša se stranka s izborima zapravo još nije niti počela baviti”, kazao je Cerar. Odnosi s Hrvatskom zadnjih su mjeseci u fokusu slovenske politike, a slovenski predsjednik Borut Pahor u ponedjeljak će o arbitražnom zapletu i odnosima s Hrvatskom razgovarati s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom i predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom i od njih očekuje konkretnu potporu stajalištima Ljubljane da arbitražnu presudu treba primijeniti, kako bi to postao prihvatljiv model za sve države zapadnog Balkana u procesu njihova približavanja Europskoj uniji.

Takvo stajalište podržava i Cerar koji je za “Dnevnik” rekao da bi odnosi Slovenije i Hrvatske trebali poslužiti kao “model u široj regiji, posebno na zapadnom Balkanu”.

“Predsjednik Komisije Juncker i potpredsjednik (Frans) Timmermans potpisani su pod dva službena dokumenta u kojima se navodi da arbitražnu odluku treba poštovati i provesti.Cerar je kazao da se s Timmermansom često čuje telefonom i da potpredsjendik Komisije i dalje zastupa takvo stajalište.

“No činjenica je da Hrvatska to stanje nastoji prikazati drukčijim i da nas ponovo želi uvući u proces pregovora koji su već vođeni i trajali više od dvadeset godina. To za nas nikako nije prihvatljivo”, kazao je Cerar za ljubljanski “Dnevnik”, rekavši da je to za Sloveniju načelno pitanje koje se tiče vladavine prava.

“Za nas je nezamislivo da članica EU-a ne poštuje arbitražnu presudu i vladavinu prava što je jedno od temeljnih vrijednosti demokratskog svijeta. Hrvatska time krši međunarodno pravo i ako to stanje ne popravi u najkraćem roku Slovenija će morati djelovati i protiv nje upotrijebiti pravna sredstva”, kazao je Cerar, dodavši da je zbog toga postala upitna i potpora Slovenije Hrvatskoj pri ulasku u Schengensko područje i OECD.